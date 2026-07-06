Incendiu în Franța: 10.000 de persoane evacuate. UE trimite ajutor

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Un incendiu de proporții a cuprins sudul Franței. Aproximativ 10.000 de persoane sunt evacuate, până în acest moment.

Prefectura regiunii Pyrénées-Orientales, din Franța, a anunțat că evacuările s-au desfăşurat în 26 de comunităţi dintr-o zonă muntoasă, situată la vest de oraşul Perpignan.

Până luni, incendiul devastase deja 4.600 de hectare, fiind alimentat de vânt, căldura intensă şi umiditatea excepţional de scăzută a aerului. Un pompier şi un localnic au suferit răni grave.

Prefectura mai sus menţionată le-a cerut rezidenţilor din regiunea afectată de flăcări să lase drumurile complet libere pentru pompieri şi să nu se întoarcă deocamdată la locuinţele lor pentru a-şi recupera bunurilor. Vor fi luate măsuri pentru reducerea programului de lucru al angajaţilor care nu pot ajunge la serviciu.

Serviciile feroviare regionale au fost perturbate, iar un operator feroviar de pe o rută montană a oprit circulaţia trenurilor sale.

Patru aeronave din Suedia și Cipru vor ajuta la stingerea incendiului

Comisia Europeană a anunţat că patru aeronave din Suedia şi Cipru urmează să ajungă în zonele afectate din Franţa în cursul zilei de luni pentru a contribui la eforturile de stingere a incendiului.

Franţa a cerut asistenţă duminică prin intermediul mecanismului de protecţie civilă din cadrul Uniunii Europene.

"În faţa acestor incendii devastatoare, Europa rămâne unită. Suntem uniţi în hotărârea noastră de a proteja vieţi, comunităţi, mijloace de subzistenţă şi mediul nostru natural", a declarat Hadja Lahbib, comisarul european pentru gestionarea situaţiilor de criză.

Turul Franței trebuia să ajungă luni prin regiunea afectată, însă acesta va fi perturbat. Prefectura a transmis că toate serviciile de urgenţă trebuie să se concentreze pe lupta împotriva flăcărilor. Cei care nu respectă restricţiile riscă să fie amendaţi.

Serviciul naţional de meteorologie, Meteo France, a avertizat în legătură cu existenţa unor riscuri sporite de incendii în zone extinse ale ţării. Cel mai înalt nivel de alertă, roşu, a fost declarat în şapte departamente din sud-estul Franţei, iar un risc ridicat de incendii există în alte 41 de departamente. Incendii de vegetaţie s-au declanşat şi în alte regiuni ale Franţei.

Incendii și-n Spania și Portugalia

Portugalia şi Spania se confruntă şi ele cu mai multe incendii de pădure de câteva zile. Pompierii portughezi au reuşit în cele din urmă să aducă sub control un focar deosebit de îngrijorător din Vouzela, la aproximativ 80 de kilometri sud-est de Porto, după eforturi depuse timp de trei zile.

Din cauza riscului persistent de reaprindere a incendiului, peste 1.100 de pompieri erau în continuare mobilizaţi luni la faţa locului, sprijiniţi de aproape 400 de vehicule cu apă şi trei aeronave specializate în lupta împotriva incendiilor.

Cu aproximativ 13.000 de hectare devastate, incendiul din Vouzela este considerat, până în prezent, cel mai mare incendiu de vegetaţie din Europa din acest an.