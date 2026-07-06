Confesiunea lui Haaland după ce a eliminat Brazilia de la CM2026: Trebuie să mă ciupesc...

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Erling Haaland a avut o reacție neașteptată după ce a reușit să ducă Norvegia în sferturile Cupei Mondiale din America de Nord.

Atacantul Erling Haaland a recunoscut, luni, că încă nu-i vine să creadă că Norvegia a eliminat Brazilia, graţie dublei sale (2-1), pe New York/New Jersey Stadium, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal pentru prima dată în istoria sa, transmit EFE și Agerpres.

Uneori trebuie să mă ciupesc ca să cred că totul este real, pentru că este atât de important. De obicei nu rămân fără cuvinte, dar acum am rămas fără cuvinte. Mi-a fost greu să cred că aş putea ajunge la acest nivel în ceea ce priveşte realizările în viaţa mea, dar mi-am dovedit mie însumi că este posibil. Aşa că a fost un sentiment ciudat să înving Brazilia în felul acesta. Mi-a luat ceva timp să cred, dar am reuşit şi este absolut incredibil, într-adevăr, a spus atacantul lui Manchester City în zona mixtă a stadionului MetLife din New Jersey, după ce a învins Brazilia în optimile de finală.

Starul norvegian a spus că s-a simţit foarte bine după ce a marcat două goluri duminică, egalându-i pe Lionel Messi şi Kylian Mbappe în clasamentul golgheterilor CM 2026, cu 7 reuşite fiecare. Francezul are însă avantajul celor două assist-uri.

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Ca să fiu sincer, să marchezi şapte goluri pentru Norvegia la o Cupă Mondială este ceva foarte special. Este incredibil. Sunt fără cuvinte. Este dificil să exprim în cuvinte ceea ce simt şi ceea ce trăiesc, pentru că totul pare ireal. Ne schimbăm ca naţiune fotbalistică. Am mai spus-o: în timp am câştigat încredere. (...) Suntem cu adevărat una dintre cele mai bune echipe din Europa şi din lume, pentru că am realizat ceva incredibil. Şi ne-a luat 28 de ani să realizăm asta. Sunt mândru de ţara mea şi de toţi cei care fac parte din asta, a adăugat Haaland.

Norvegia participă la această Cupă Mondială din 2026 după o absenţă de 28 de ani; adică Haaland nici măcar nu se născuse ultima dată când vikingii roşii au jucat la cea mai mare competiţie a fotbalului.

N-am visat niciodată la aşa ceva în toată viaţa mea. Am visat să joc într-o Cupă Mondială cu Norvegia şi să calificăm echipa, dar nu mi-am imaginat niciodată că vom învinge Brazilia, să fim sinceri. Aşa că, încă o dată, am crezut că este imposibil să realizez aşa ceva. Cred că m-am înşelat, a concluzionat norvegianul.

Norvegia va juca în sferturi cu Anglia la Miami, în data de 12 iulie.