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Brazilia, eliminată de la Cupa Mondială. Haaland o duce pe Norvegia în sferturi

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 06 Iul 2026
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Erling Haaland

Erling Haaland a înscris de două ori şi a trimis-o pe Brazilia acasă.

Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială de fotbal 2026 de formaţia Norvegiei, care s-a calificat în premieră în sferturile de finală, după ce s-a impus cu scorul de 2-1 (0-0), duminică, pe New York/New Jersey Stadium, într-un meci din optimile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada. 

Brazilia a ratat un penalty în prima repriză, în minutul 14, Haaland a înscris de două ori în minutele 79 şi 90, iar pe final de meci, Neymar a redus din diferenţă printr-o nouă lovitură de la 11 metri (min. 90+6).

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brazilia
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Erling Haaland
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