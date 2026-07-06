Brazilia, eliminată de la Cupa Mondială. Haaland o duce pe Norvegia în sferturi

Erling Haaland a înscris de două ori şi a trimis-o pe Brazilia acasă.

Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială de fotbal 2026 de formaţia Norvegiei, care s-a calificat în premieră în sferturile de finală, după ce s-a impus cu scorul de 2-1 (0-0), duminică, pe New York/New Jersey Stadium, într-un meci din optimile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Brazilia a ratat un penalty în prima repriză, în minutul 14, Haaland a înscris de două ori în minutele 79 şi 90, iar pe final de meci, Neymar a redus din diferenţă printr-o nouă lovitură de la 11 metri (min. 90+6).