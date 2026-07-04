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CM 2026. Programul optimilor de finală

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 04 Iul 2026
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cupa mondiala fotbal 2026
Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Începe faza optimilor de finală la Cupa Mondială 2026.

Naţionalele Egiptului, Argentinei şi Columbiei au completat, vineri, tabloul optimilor de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Programul optimilor de finală este următorul (ora României): 

Sâmbătă 4 iulie

20:00 Canada - Maroc, Houston - Houston Stadium 

Duminică 5 iulie

00:00 Paraguay - Franţa, Philadelphia - Philadelphia Stadium 

23:00 Brazilia - Norvegia, New Jersey - New York/New Jersey Stadium 

Luni 6 iulie

03:00 Mexic - Anglia, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium 

22:00 Portugalia - Spania, Dallas - Dallas Stadium 

Marţi 7 iulie

03:00 SUA - Belgia, Seattle - Seattle Stadium 

19:00 Egipt - Argentina, Atlanta - Atlanta Stadium 

23:00 Elveţia - Columbia, Vancouver - BC Place de Vancouver 

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