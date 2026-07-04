CM 2026. Programul optimilor de finală

Începe faza optimilor de finală la Cupa Mondială 2026.
Naţionalele Egiptului, Argentinei şi Columbiei au completat, vineri, tabloul optimilor de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.
Programul optimilor de finală este următorul (ora României):
Sâmbătă 4 iulie
20:00 Canada - Maroc, Houston - Houston Stadium
Duminică 5 iulie
00:00 Paraguay - Franţa, Philadelphia - Philadelphia Stadium
23:00 Brazilia - Norvegia, New Jersey - New York/New Jersey Stadium
Luni 6 iulie
03:00 Mexic - Anglia, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium
22:00 Portugalia - Spania, Dallas - Dallas Stadium
Marţi 7 iulie
03:00 SUA - Belgia, Seattle - Seattle Stadium
19:00 Egipt - Argentina, Atlanta - Atlanta Stadium
23:00 Elveţia - Columbia, Vancouver - BC Place de Vancouver