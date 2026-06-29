S-a aflat ce s-a întâmplat cu Emma Răducanu. A abandonat Wimbledon

Emma Răducanu / Foto Agerpres

S-a aflat de ce a plecat Emma Răducanu de la antrenament și a anulat conferința de presă.

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu, câştigătoare a titlului la US Open în 2021 şi aflată pe locul 33 în lume, a anunţat, duminică, faptul că va rata turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, care va începe luni, la Londra, din cauza unei fracturi de stres, transmite AFP.

”Mica durere pe care o aveam s-a transformat într-o fractură de stres” şi pentru că ”să joc la Wimbledon, acasă, reprezintă totul pentru mine, e cu adevărat dificil să accept acest lucru”, a scris sportiva de origine română pe Instagram.

Recentă finalistă a turneului pe iarbă de la Queen's (WTA 500), în a cărui finală a fost învinsă de croata Donna Vekic, Răducanu (23 ani) era cap de serie numărul 30 la Wimbledon şi urma să joace astăzi în primul tur, contra croatei Antonia Ruzic (61 WTA).

Cea mai bună jucătoare britanică momentului a revenit în prim plan după o perioadă în care nu s-a regăsit după un debut fulgerător de carieră cu un titlu la Flushing Meadows la doar 18 ani.

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