„Ne mutăm în România”. O echipă de Champions League va juca meciurile „de acasă” pe stadionul Rapid - Giulești

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O echipă de Liga Campionilor vine în România pentru a-și disputa meciurile considerate pe teren propriu, pe stadionul din Giulești.

Israelienii de la Hapoel Beer Sheva au transmis că își vor disputa partidele de pe teren propriu din cupele europene, indiferent dacă va fi Champions League, Europa League sau Conference League 2026, pe stadionul Giulești al Rapidului, cu începere din faza play-off-ului.

Decizia vine după ce Hapoel Beer Sheva a jucat până acum pe stadionul lui Haladas din Ungaria. Hapoel Beer Sheva a ajuns să își dispute meciurile, din competițiile continentale, considerate acasă pe terenuri în alte state din cauza războiului din Fâșia Gaza și Israel și a diferitelor organizații teroriste din regiune.

Anunțul făcut de Hapoel Beer Sheva

„Ne mutăm în România. Începând cu faza play-off-ului, ne vom organiza meciurile pe stadionul Giulești din București, capitala României. Acest stadion ne va găzdui și la partidele din faza principală. Stadionul are 14.050 de locuri și este casa echipei Rapid București.

Măsura a fost posibilă prin prisma echipelor care nu s-au calificat în această rundă. Mulțumim federațiilor din Israel și România pentru ajutorul deosebit în obținerea aprobării înlocuirii stadionului.

De asemenea, le mulțumim foarte mult oamenilor care se ocupă de stadionul Haladas și Federației Maghiare de Fotbal pentru ospitalitatea de la ultimele două meciuri. Întotdeauna au fost pregătiți să ne ajute și să fie alături de noi fără încetare, iar pentru asta vrem să le mulțumim din suflet”, au anunțat Hapoel Beer Sheva, pe o rețea socială.

Hapoel Beer Sheva, aflată acum în preliminariile Champions League 2026 - 2027

Hapoel Beer Sheva este, în prezent, în preliminariile Champions League și va juca în Giulești meciurile din cupele europene, cu începere din play-off.

Hapoel Beer Sheva au câștigat primul meci din tur turul trei preliminar din Champions League, contra Stelei Roșii Belgrad, cu scorul de 1-0. Returul estet programat să se dispute pe data de 11 august. De menționat este că Hapoel are asigurată calificarea în faza principală din Conference League în acest sezon.

Astfel, în Giulești ar putea răsuna, în cel mai bun caz, imnul Champions League sau în cel mai pesimist scenariu să se dispute meciurile din faza principală a Conference League.

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