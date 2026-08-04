În timp ce Europa îi întoarce spatele, Africa îl susține pe Gianni Infantino la șefia FIFA

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

În timp ce mai multe confederații și-au pierdut încrederea în Gianni Infantino, liderii fotbalului african îi transmit un mesaj de susținere.

Principalii responsabili ai fotbalului african au transmis mesaje de susţinere pentru preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care caută susţinere la cei 54 de membri de pe continent pentru a-şi păstra funcţia din fruntea forului mondial al fotbalului, relatează Reuters.

Cinci dintre cei mai influenţi lideri ai fotbalului african au dat declaraţii în care-şi exprimă sprijinul pentru Infantino, felicitând totodată decizia acestuia de a renunţa la planul controversat de a vinde participaţii către investitori privaţi într-o companie dedicată Cupei Mondiale.

Mesajele acestora vin înaintea unei întâlniri a Comitetului Executiv al Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), joi, la care aceştia vor discuta asupra planului abandonat de a strânge 4,2 miliarde de dolari dintr-un nou organism dedicat drepturilor comerciale.

CAF şi-a păstrat poziţia, oferindu-i lui Infantino speranţa că poate conta pe sprijinul său

În timp ce Asia, Europa şi CONCACAF, care reprezintă interesele Americii de Nord şi Centrale şi zonei Caraibelor, au spus în cursul acestui weekend că şi-au pierdut încrederea în conducerea lui Infantino, CAF şi-a păstrat poziţia, oferindu-i lui Infantino speranţa că poate conta pe sprijinul său prin numărul mare de membri în perspectiva alegerilor din luna martie a anului viitor pentru preşedinţia FIFA.

CAF a dat publicităţii miercuri o declaraţie în care a menţionat că va analiza propunerea lui Infantino privind FIFA Forward Enterprise, pe care el a abandonat-o vineri pe fondul presiunii intense exercitate în spaţiul public.

De asemenea, pe agenda reuniunii CAF mai este un subiect de discutat însă nu există nicio garanţie că organismul de conducere a fotbalului african va lua vreo poziţie în ceea ce priveşte viitorul lui Gianni Infantino.

Membrii principali ai Comitetului Executiv au anunţat că îl susţin pe Infantino, inclusiv vicepreşedintele CAF, marocanul Fouzi Lekjaa, şi colegii din Consiliul FIFA - Hany Abo Rida (Egipt), Hamidou Djibrilla (Nigeria) şi Ahmed Yhaya (Mauritania).

O altă declaraţie de susţinere a fost emisă de Veron Mosengo-Omba, ales recent preşedinte al federaţiei de fotbal din RD Congo şi fost secretar general al CAF, care a studiat în Elveţia alături de Infantino.

Statele africane l-au ajutat pe Infantino să fie ales în 2016 după promisiunile acestuia de a dubla sumele acordate federaţiilor membre pentru programe de dezvoltare.

Multe dintre federaţiile africane depind de finanţarea de la FIFA pentru a putea concura.

Problema noastră este cum obţinem banii. În prezent, nu avem sponsori. Deci cum vom concura? Cele mai bogate naţiuni îşi pot pregăti jucătorii, pot să aibă infrastructură şi echipament, deci nu este o coincidenţă că aceste ţări obţin apoi rezultate. Majoritatea ţărilor europene nu au aceste probleme, a spus Ali Athouman, preşedintele Federaţiei de Fotbal din Comore.

Guvernul nostru nu poate să se asigure că are suficiente rezerve medicale în spitale şi în acelaşi timp să se îngrijească de fotbal. Malawi are nevoie de bani. Malawi are nevoie de stadioane, a spus Fleetwood Haya, preşedintele Federaţiei din Malawi.

Finanţarea de bază a FIFA asigură fiecăreia dintre cele 211 de federaţii membre o sumă de 8 milioane de dolari la un ciclu de patru ani, iar în plus CAF oferă un o sumă printr-un grant anual membrilor săi.

Preşedintele CAF, Patrice Motsepe, şi-a exprimat sprijinul pentru Infantino înaintea izbucnirii scandalului de vânzare a unei cote de participaţie din drepturile comerciale ale viitoarei Cupa Mondială.

Eu personal îl susţin pe Gianni Infantino. El nu este doar un bun prieten. Este un prieten loial al Africii. Eu am venit dintr-un mediu în care pe oamenii care ţi-au fost loiali nu îi loveşti pe la spate niciodată, a explicat Motsepe.

UEFA ia în calcul un proces împotriva FIFA

UEFA a informat oficial FIFA că are în vedere în mod activ iniţierea unor acţiuni legale cu privire la planul Federaţiei internaţionale de fotbal de a crea filiala FIFA Forward Enterprise (FFE), deschisă capitalului privat pentru a-şi comercializa competiţiile, şi a solicitat ca FIFA să păstreze toate documentele aferente, informează EFE.

Comunicarea, adresată lui Infantino şi datată 31 iulie, la care EFE a avut acces, face referire la intenţia UEFA de a raporta iniţiativa autorităţilor de reglementare sau de a iniţia proceduri de arbitraj împotriva proiectului, care a fost anunţat pe 28 iulie, dar abandonat de FIFA din cauza protestelor publice.

Documentul îi solicită lui Infantino şi FIFA să ia măsuri imediate pentru a păstra toată documentaţia legată de proiect, fie stocată fizic sau electronic, aflată în posesia organizaţiei, şi cere, totodată, ca FIFA să suspende distrugerea acesteia, avertizând asupra potenţialelor consecinţe.

Opoziţie fermă

Printre materialele pe care UEFA solicită să fie păstrate se numără documente legate de plan, comunicarea sa, mecanismul de plată pentru asociaţiile naţionale, termenul limită de acceptare de 19 septembrie şi comunicările cu membrii Consiliului FIFA pe această temă.

De asemenea, se referă la păstrarea documentaţiei care ar putea fi deţinute, printre alţii, de mai mulţi angajaţi ai FIFA, inclusiv de directorul său operaţional, Kevin Lamour, care pe 31 iulie a denunţat că administraţia organizaţiei a fost indusă în eroare de iniţiativa de a deschide Cupa Mondială investitorilor privaţi, afirmând că este un proiect al unui singur om şi că, în opinia sa, nu ar trebui să continue.

UEFA îşi reiterează opoziţia fermă faţă de ideea FIFA, considerând-o incompatibilă cu buna guvernanţă a fotbalului şi consideră iniţierea procedurilor rezonabilă, având în vedere opoziţia altor confederaţii, a asociaţiilor membre FIFA şi a părţilor interesate din fotbal.

Opoziţia confederaţiilor precum UEFA (Europa), AFC (Asia) şi CONCACAF (America de Nord, America Centrală şi Caraibe) a fost decisivă în abandonarea iniţiativei de către FIFA, la trei zile după confirmarea oficială a proiectului. "A creat diviziuni de o asemenea natură încât, indiferent de nivelul de sprijin, nu mai serveşte obiectivului stabilit iniţial", a declarat Infantino când a anunţat retragerea proiectului, conform Agerpres.

Naţionalele europene ameninţă cu retragerea de la viitoarea Cupă Mondială

FIFA anunța, înainte de retragerea planului că, în acest scop, va fi înfiinţată FIFA Forward Enterprise (FFE). Trebuia să fie o nouă filială deţinută şi controlată de FIFA, menită să reunească operaţiunile comerciale şi pe cele legate de evenimente ale organizaţiei, de la difuzare, sponsorizare, vânzarea de bilete şi acordarea de licenţe până la organizarea propriu-zisă a evenimentelor FIFA.

Se preciza că FIFA îşipăstra controlul exclusiv asupra FFE şi autoritatea deplină asupra guvernanţei fotbalului, competiţiilor, calendarului meciurilor, precum şi asupra tuturor deciziilor de reglementare şi celor sportive.

Dacă ar fi aprobată de membri şi de Consiliul FIFA, FFE ar urma să atragă până la 4,2 miliarde de dolari în cursul acestui an pentru finanţarea programului, "pe baza unei evaluări iniţiale a capitalului propriu de 20 de miliarde de dolari, prin selectarea atentă a unor investitori pe termen lung care vor achiziţiona participaţii minoritare, fără drept de control, în cadrul FFE. Toate beneficiile nete ale FFE vor fi reinvestite în fotbalul la nivel mondial".

UEFA a reacţionat dur

"Nimeni nu are dreptul să ne vândă sportul", a reacţionat Sepp Blatter, fost preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) în legătură cu proiectul FIFA de a deschide calea investitorilor privaţi prin înfiinţarea unei companii, relatează AFP.

Sepp Blatter, predecesorul lui Gianni Infantino la FIFA (1998-2015), a scris pe X: "Relaţia strânsă dintre preşedintele FIFA (Infantino) şi preşedintele SUA (Donald Trump) a căpătat o dimensiune financiară care aduce grave prejudicii fotbalului. Nimeni nu are dreptul să ne vândă sportul."

Încă de marţi, UEFA şi-a exprimat opoziţia faţă de proiect, considerându-l "o linie pe care forurile conducătoare ale fotbalului nu ar trebui să o depăşească niciodată". De atunci, mai multe federaţii europene importante au luat, de asemenea, poziţie împotriva proiectului.

Philippe Diallo, preşedintele Federaţiei franceze, şi-a exprimat opinia că acest proiect "ridică multe semne de întrebare" şi a declarat că i-a transmis preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, necesitatea unor "procese decizionale ceva mai transparente".

"Începând de astăzi (miercuri), voi lua legătura cu principalii mei colegi din marile federaţii europene şi cu preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, pentru a stabili cum ar trebui să abordăm aceste proiecte, despre care nu avem informaţii concrete", a adăugat el la postul France Inter.

Federaţia engleză de fotbal şi-a exprimat "îngrijorarea profundă" cu privire la procesul de guvernanţă "defectuos" al FIFA, în timp ce Federaţia germană îl consideră un "atac frontal la adresa fotbalului", adăugând că există un "consens larg în rândul asociaţiilor membre (ale UEFA - n. r.) cu privire la această chestiune".

Echipele naționale europene ar fk decise să meargă până la capăt și să apeleze, dacă FIFA își va materializa planul anunțat, la măsura extremă: refuzul de a participa la Cupa Mondială și la toate celelalte competiții organizate de forul mondial.

Prima competiție vizată are loc chiar anul viitor, Cupa Mondială de fotbal feminin care se joacă în Brazilia.

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