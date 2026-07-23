„U” Cluj, revenire spectaculoasă împotriva Brann Bergem, în prima manșă din turul II preliminar Conference League

Echipa de fotbal Universitatea Cluj. Sursa foto: Agerpres

Universitatea Cluj a revenit spectaculos de la 0-2 și a obținut o remiză, scor 2-2, cu SK Brann Bergen, în prima manșă a turului al doilea preliminar din Conference League.

Universitatea Cluj a reuşit un rezultat de egalitate cu echipa norvegiană SK Brann Bergen, 2-2 (0-1), joi seara, pe Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League la fotbal.

„U” Cluj, revenire spectaculoasă în duelul cu Brann

„U” a fost condusă cu 2-0 multă vreme, prin golurile înscrise Niklas Castro (40), Felix Horn Myhre (53), dar a avut un final remarcabil, reuşind egalarea prin golurile semnate de Jovo Lukic (85), Pedro Pinho (87), după care a trecut pe lângă victorie.

Brann a controlat jocul încă de la început, având prima ocazie în min. 5, prin Ingason, al cărui şut a fost prins de Michael.

Vicecampioana României a avut oportunităţi prin Chipciu (21), cu un şut de la 24 de metri, dar ai ales prin Aliev (35), care a greşit preluarea singur cu portarul.

Myhre (39) a trimis un şut blocat de Mikanovic, după care oaspeţii au marcat prin Castro (40), de la 10 metri, la centrarea lui De Roeve.

Scandinavii au mai ameninţat poarta lui Michael prin Soltvedt (42), cu un şut peste poartă.

Brann s-a desprins după pauză, când Myhre (53) a finalizat pe centru, după o combinaţie au alţi doi jucători.

„U” a mutat după o oră de joc şi rezultatele s-au văzut pe final, când a reuşit să revină pe tabelă, după ce şi oaspeţii au făcut schimbări.

În min. 82, Lukic şi Pinho au fost aproape de gol, dar şuturile lor au fost respinse de portarul Dyngeland.

În min. 85, Lukic a marcat cu capul de la 11 metri, după un corner executat de Ştefănescu. Pinho (87) a egalat, cu un şut de la 11 metri, după ce defensiva oaspeţilor a blocat două şuturi.

Universitatea Cluj putea obţine victoria, dar lobul lui Ştefănescu (90+2) a lovit bară transversală.

Manşa secundă se va juca pe 30 iulie, la Bergen.

Câştigătoarea acestei duble va întâlni în turul al treilea preliminar probabil echipa cipriotă Apollon Limassol, care a învins-o în deplasare pe FC Dila Gori (Georgia) cu 4-0.

Universitatea Cluj - SK Brann Bergen 2-2 (0-1)

Au marcat: Jovo Lukic (85), Pedro Pinho (87), respectiv Niklas Castro (40), Felix Horn Myhre (53).

Sfântu Gheorghe, Sepsi Arena

Conference League - turul II preliminar (prima manşă)

Echipele care au evoluat

Universitatea Cluj: 46. Neofytos Michael - 24. Dino Mikanovic, 6. Iulian Cristea, 8. Dorin Codrea, 27. Alexandru Chipciu (căpitan) - 10. Dan Nistor (12. Friday Adams, 61), 94. Ovidiu Bic, 7. Mouhamadou Drammeh (18. Pedro Pinho, 61) - 33. Jug Stanojev (19. Issouf Macalou, 61), 25. Alibek Aliev (17. Jovo Lukic, 61), 14. Marius Ştefănescu. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Rezerve neutilizate: 21. Denis Aurelian Moldovan, 99. Tudor Coşa - 2. Alin Chinteş, 9. Atanas Trică, 20. Ibuchi Chukwu, 22. Florent Poulolo, 59. Alin Techereş, 98. Gabriel Simion.

Brann: 1. Mathias Dyngeland - 21. Denzel De Roeve (15. Jonas Torsvik, 66), 3. Fredrik Pallesen (căpitan), 23. Thore Pedersen, 17. Joachim Soltvedt - 10. Kristall Mani Ingason (32. Markus Haaland, 80), 25. Niklas Wassberg, 8. Felix Horn Myhre - 14. Ulrik Mathisen (22. Saevar Atli Magnusson, 66), 29. Noah Holm (11. Bard Finne, 80), 9. Niklas Castro (19. Eggert Aron Gudmundsson, 66). Antrenor: Eirik Horneland.

Rezerve neutilizate: 24. Mathias Engevik Klausen, 36. Hakon Melas Hellesoey - 6. Cheikh Mbacke Diop, 20. Vetle Dragsnes, 43. Brage Berg Haugen.

Arbitru: Henrik Nalbandian; arbitri asistenţi: Artur Gdlian, Sarghis Hovhanisian; al patrulea oficial: Aşot Galtahcian (toţi din Armenia)

Observator UEFA pentru arbitri: Alon Yefet (Israel); Delegat UEFA: Rasmus Brandhof (Danemarca)

Cartonaşe galbene: Ştefănescu (46), Adams (75), Pallesen (86), Soltvedt (87), Chipciu (87).

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