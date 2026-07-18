Cum arată statuia Nadiei Comăneci pe care Țiriac a adus-o din China

Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” a fost inaugurată sâmbătă, la Otopeni, în prezența unor nume importante din sportul românesc, chiar în ziua în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect obținut de legendara gimnastă la Jocurile Olimpice de la Montreal. Cu această ocazie a fost dezvelită și statuia Nadiei Comăneci, adusă din China la inițiativa lui Ion Țiriac.

Evenimentul a avut loc pe 18 iulie 2026, dată aleasă simbolic pentru a marca jumătate de secol de la momentul istoric din 1976, când Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial după ce a obținut prima notă de 10 din gimnastică la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Momentul dezvelirii statuii a fost marcat de lovirea unui gong, după care patru bărbați îmbrăcați în alb au îndepărtat pânza care acoperea monumentul. Nadia Comăneci a mers imediat în fața statuii și a aplaudat alături de cei prezenți.

Ion Țiriac a inițiat proiectul

Proiectul Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci” a fost lansat în urmă cu mai bine de un an, la inițiativa lui Ion Țiriac. Omul de afaceri și-a propus ca noua sală să fie inaugurată chiar în anul în care se împlinesc 50 de ani de la performanța istorică a fostei campioane olimpice.

La ceremonie au participat numeroase personalități, printre care Ilie Năstase, fostul campion mondial la box Lucian Bute, dar și premierul Ilie Bolojan, alături de ambasadori și invitați din țară și din străinătate.

Nadia Comăneci: „Este un viitor și o șansă pentru copii”

Vizibil emoționată, Nadia Comăneci i-a mulțumit lui Ion Țiriac pentru că a reușit să transforme într-un timp atât de scurt un proiect ambițios în realitate.

„Domnule Țiriac, am emoții. Acum câteva luni mi-ați spus că doriți să faceți o sală de gimnastică, să sărbătorim 50 de ani de la primul 10. Și am spus că este ceva fantastic. Credeți că o puteți avea gata până în 2028? Mi-ați răspuns: «Nu, eu vreau să o fac pentru anul viitor, pentru sărbătoarea ta la 50 de ani». M-am uitat la el și am spus că nu se poate.

Acum mă uit la această clădire și văd că nu este doar o clădire aniversară, ci este un viitor și o șansă a copiilor mici să trăiască istoria pe care am trăit-o și noi acum 50 de ani”, a declarat Nadia Comăneci.