Cupa Mondială 2026: Cum să urmărești finala fără să îți pui inima în pericol, conform unui cardiolog / FOTO: magnific.com @viewapart

Cardiologul spaniol José Abellán explică modul în care stresul provocat de finala Cupei Mondiale 2026 poate crește riscurile pentru inimă și care sunt cele trei simptome ale infarctului pe care fanii nu ar trebui să le ignore.

În timp ce milioane de suporteri vor urmări finala Cupei Mondiale cu emoții puternice, cardiologii transmit un avertisment: tensiunea acumulată în timpul meciului poate avea consecințe pentru anumite persoane, notează Euronews. Dovezile științifice arată că partidele cu miză mare pot crește riscul de infarct, aritmii și alte evenimente cardiovasculare în rândul persoanelor cu boli de inimă sau cu alți factori de risc.

Nu este doar o ipoteză. Unul dintre studiile de referință, publicat în The New England Journal of Medicine după Cupa Mondială din 2006, organizată în Germania, a arătat că urgențele cardiovasculare au crescut de 2,7 ori în timpul meciurilor disputate de naționala Germaniei.

La două decenii distanță, cercetările realizate de Universitatea Bielefeld și publicate anul acesta în revista Scientific Reports au confirmat din nou că fotbalul de cel mai înalt nivel crește semnificativ ritmul cardiac și nivelul de stres, chiar și în cazul suporterilor care urmăresc meciurile de pe canapea.

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Când organismul percepe meciul ca pe o amenințare

Potrivit cardiologului spaniol José Abellán, organismul reacționează la o finală de Cupă Mondială aproape în același mod în care ar răspunde unei situații periculoase.

„Este o situație incitantă și stresantă. Are loc o eliberare de hormoni ai stresului care ne activează organismul. Sunt eliberate creșteri de cortizol și catecolamine, ceea ce ne plasează într-o stare de stres”, explică medicul.

Această creștere hormonală duce la majorarea tensiunii arteriale, accelerarea ritmului cardiac și favorizează formarea cheagurilor de sânge. Pentru cei mai mulți oameni, aceste reacții nu provoacă probleme, însă la persoanele cu o inimă deja afectată pot declanșa un eveniment cardiovascular.

„Dacă sănătatea mea cardiovasculară este optimă sau bună, nu mi se va întâmpla nimic. Dar nu există nicio îndoială că un eveniment stresant, pentru cineva a cărui sănătate cardiovasculară este compromisă, poate acționa ca un factor declanșator”, spune José Abellán.

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Cine trebuie să fie mai atent în timpul finalei Cupei Mondiale

Cel mai mare risc îl au persoanele care au suferit deja un infarct, au stenturi, suferă de hipertensiune arterială, diabet, colesterol crescut sau au antecedente de aritmii.

Dr. Abellán atrage atenția că problema nu este reprezentată doar de meciul în sine.

„Ceea ce trebuie să avem grijă este tot ceea ce se întâmplă în jurul meciului. Sunt zile de bucurie națională în care nu este vorba doar despre partidă, ci o urmăresc după o masă copioasă, cu mâncare nesănătoasă, cu alcool sau cu alte substanțe”, explică medicul.

Cardiologul amintește că există chiar și un sindrom numit „Holiday Heart”, cunoscut și ca „sindromul inimii de sărbătoare”, asociat cu apariția aritmiilor după consumul excesiv de alcool.

Este o tulburare a ritmului cardiac, de obicei fibrilație atrială, care poate apărea după un consum ridicat de alcool, situație frecvent întâlnită în weekenduri, la petreceri sau la evenimente sportive importante. Dacă acest exces se combină cu stresul emoțional al unei finale, riscul poate crește, mai ales în cazul persoanelor cu probleme cardiovasculare.

Când trebuie să ceri ajutor medical

Senzația că inima bate mai repede în timpul unei finale poate fi normală. Totuși, anumite simptome nu trebuie puse pe seama emoțiilor: durerea puternică în piept, senzația bruscă de lipsă de aer sau palpitațiile care continuă după ce tensiunea meciului a trecut.

„Al treilea simptom și aș spune că cel mai important este durerea puternică în piept. Dacă simt brusc că am o greutate pe piept care se extinde spre umăr, gât sau spate și apare împreună cu transpirații, atunci nu este vorba doar despre emoții”, spune medicul.

Recomandarea specialistului este: „Dacă aveți oricare dintre aceste trei simptome, mergeți la un control. Mergeți la un control”.

Bucură-te de meci, dar ai grijă de sănătatea ta

Vestea bună este că fotbalul, în sine, nu provoacă infarcturi. Riscul apare atunci când o boală cardiovasculară existentă se combină cu stres intens, consum de alcool, mese grele, fumat sau lipsa somnului.

De aceea, sfatul lui José Abellán este: urmărește meciul și bucură-te de el ca de un spectacol sportiv.

„Oamenii trebuie să își amintească faptul că este sport, este o competiție. Urmăriți meciul liniștiți, alături de familie și prieteni. Iar mâncarea, alcoolul și toate celelalte trebuie consumate cu moderație”, concluzionează cardiologul.

Toți vrem să trăim emoțiile unei finale timp de 90 de minute. Cel mai bun final, dacă va veni, va fi să sărbătorim o a doua stea, cu inimile sănătoase.