CM 2026: Argentina se califică în semifinale după prelungiri cu Elveția

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecționatele Argentinei s-a calificat cu emoții în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, printr-o victorie în fața Elveției, cu 3-1 (1-0, 1-1), după prelungiri, sâmbătă, pe Kansas City Stadium.

Campioana mondială a câștigat un meci dificil, primul în care Lionel Messi a fost mai puțin inspirat, prin golurile marcate de Alexis Mac Allister (10), Julian Alvarez (112) și Lautaro Martinez (120+1). Elvețienii au trimis meciul în prelungiri prin reușita lui Dan Ndoye (67), dar nu au rezistat în cele din urmă, jucând 50 de minute în zece oameni.

În semifinale, Argentina va înfrunta Anglia, pe 15 iulie, la Atlanta.

Echipa Albiceleste a avut prima ocazie, un șut al lui Mac Allister (9), de la 16 m, blocat de Freuler. Au urmat două cornere pentru sud-americani, iar la al doilea Messi l-a găsit pe Mac Allister, care a marcat cu capul din 6 m (10).

Elveția a preluat controlul jocului și a avut două ocazii bune de egalare, prin Sow (20), cu un șut de la 22 de metri, apărat de Dibu Martinez, care apoi l-a blocat pe Embolo (32) in extremis.

Sud-americanii au început bine repriza secundă și a avut ocazii prin Molina (50), un șut pe lângă poartă din marginea careului, și Alvarez (52), un șut din marginea careului, blocat de Zakaria.

Nati a fost tot mai amenințătoare, dar Martinez s-a evidențiat la loviturile de cap ale lui Embolo (60) și Ndoye (65), iar apoi a apărat și șutul lui Xhaka (66).

În min. 67, Ndoye a reușit o combinație cu Rodriguez și a egalat cu un șut pe sub Martinez.

O premieră s-a produs în min. 72 al partidei: Paredes a primit cartonaș galben pentru un presupus fault asupra lui Embolo, la o fază în zona neutră, în marginea terenului, dar arbitrul a fost sesizat din camera VAR pentru identitate greșită. După ce a urmărit reluările video, arbitrul portughez i-a anulat cartonașul galben acordat argentinianului și i l-a arătat atacantului elvețian pentru simulare, iar acest fiind al doilea Embolo a fost eliminat.

Jocul a curs apoi într-o singură direcție, către poarta lui Kobel, dar Argentina, cu un joc lent și cu un Messi anihilat în mare parte, nu a reușit să facă diferența până la expirarea timpului regulamentar.

Mac Allister (89) a reluat cu capul pe lângă poartă din 6 metri, la centrarea lui Gonzalez. Messi (90+2) a tras cu dreptul de la 18 metri, puțin pe lângă poartă, iar Kobel a salvat golul la foarfeca laterală a lui Lisandro Martinez (90+9),

În prelungiri, Almada a ieșit la rampă la scurt timp după introducerea pe teren, cu un șut apărat de Kobel (93) și cu o minge care a șters bara (95).

Kobel a fost providențial și la șutul lui Messi (112), de la 18 metri. Doar câteva secunde mai târziu, Alvarez a primit o pasă de la Gonzalez și l-a învins pe bravul portar elvețian cu un șut la vinclu de la 20 de metri.

Elveția s-a aruncat în atac încercând să restabilească egalitatea, dar a fost aproape de a fi sancționată de Messi pe contraatac, însă șutul decarului argentinian a fost blocat salvator de Xhaka (119).

Argentina a dat lovitura de grație în min. 1201+1, pe un contraatac purtat de Almada, care a împins mingea și Kobel a respins, însă Lautaro Martinez a urmărit atent și a trimis în poartă.

A fost pentru a 13-a oară când Argentina a jucat prelungiri la Cupa Mondială, un record.

Cele două echipe s-au mai întâlnit la Cupa Mondială în 2014, la Sao Paulo, iar Argentina s-a impus cu 1-0, după prelungiri, după un gol marcat de Angel Di Maria (118), din pasa lui Messi. La CM 1966, Argentina s-a impus cu 2-0 în grupă.

Argentina - Elveția 3-1 (1-0, 1-1), după prelungiri

Au marcat: Alexis Mac Allister (10), Julian Alvarez (112), Lautaro Martinez (120+1), respectiv Dan Ndoye (67).

Kansas City, Kansas City Stadium: 69.045 spectatori

Cupa Mondială 2026 - sfert de finală

Au evoluat echipele:

Argentina: 23. Emiliano Martinez - 26. Nahuel Molina (4. Gonzalo Montiel, 85), 13. Cristian Romero (19. Nicolas Otamendi, 106), 6. Lisandro Martinez, 3. Nicolas Tagliafico (15. Nicolas Gonzalez, 78) - 5. Leandro Paredes (21. Jose Manuel Lopez, 110) - 7. Rodrigo De Paul (22. Lautaro Martinez, 85), 24. Enzo Fernandez (16. Thiago Almada, 91), 20. Alexis Mac Allister - 10. Lionel Messi (căpitan), 9. Julian Alvarez. Selecționer: Lionel Scaloni.

Rezerve neutilizate: 1. Juan Musso, 12. Geronimo Rulli - 2. Marcos Senesi, 25. Facundo Medina, 8. Valentin Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 17. Giuliano Simeone, 18. Nicolas Paz.

Elveția: 1. Gregor Kobel - 6. Denis Zakaria (14. Ardon Jashari, 96), 4. Nico Elvedi, 5. Manuel Akanji, 13. Ricardo Rodriguez (18. Eray Comert, 90+5) - 8. Remo Freuler (17. Ruben Vargas, 115), 10. Granit Xhaka (căpitan) - 15. Djibril Sow (3. Silvan Widmer, 86), 22. Fabian Rieder (23. Zeki Amdouni, 86), 11. Dan Ndoye (2. Miro Muheim, 86) - 7. Breel Embolo. Selecționer: Murat Yakin.

Rezerve neutilizate: 12. Yvon Mvogo, 21. Marvin Keller - 24. Aurele Amenda, 25. Luca Jaquez, 20. Michel Aebischer, 16. Christian Fassnacht, 19. Noah Okafor, 26. Cedric Itten.

Arbitru: Joao Pedro da Silva Pinheiro; arbitri asistenți: Bruno Miguel Alves de Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (toți din Portugalia); al patrulea oficial: Drew Fischer (Canada); arbitru asistent de rezervă: Michael Barwegen (Canada)

Arbitru video: Guillermo Pacheco (Mexic); arbitri asistenți video: Juan Lara (Chile), Marco Di Bello (Italia); arbitru video de rezervă: Bram van Driessche (Belgia); arbitru asistent video de rezervă: Willy Delajod (Franța)

Cartonașe galbene: Embolo (44, 72), Almada (97), Lautaro Martinez (98), Lopez (114).

Cartonaș roșu: Embolo (72). (Agerpres)