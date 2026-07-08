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CM 2026: Tabloul fazei eliminatorii - rezultate și program

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 08 Iul 2026
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Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Argentina și Elveția s-au calificat în sferturile de finală și vor fi adversare în această fază a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, după ultimele două meciuri din optimi.

Programul fazei eliminatorii:

ȘAISPREZECIMI DE FINALÃ

Duminică 28 iunie

22:00 Africa de Sud - Canada 0-1 (Stephen Eustaquio 90+2), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 73)

Luni 29 iunie

20:00 Brazilia - Japonia 2-1 (Casemiro 56, Gabriel Martinelli 90+6, respectiv Kaishu Sano 29), Houston - Houston Stadium (meci 76)
23:30 Germania - Paraguay 1-1 (Kai Havertz 54, respectiv Julio Enciso 42), după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare, Boston - Boston Stadium (meci 74)

Marți 30 iunie

04:00 Olanda - Maroc 1-1 (Cody Gakpo 72, respectiv Issa Diop 90+1), după prelungiri; 2-3, la loviturile de departajare, Monterrey - Monterrey Stadium (meci 75)
20:00 Cote d'Ivoire - Norvegia 1-2 (Amad Diallo 74, respectiv Antonio Nusa 39, Erling Haaland 86), Dallas - Dallas Stadium (meci 78)

Miercuri 1 iulie

00:00 Franța - Suedia 3-0 (Kylian Mbappe 45, 74, Bradley Barcola 53), New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 77)
05:00 Mexic - Ecuador 2-0 (Julian Quinones 22, Raul Jimenez 31), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 79)
19:00 Anglia - RD Congo 2-1 (Harry Kane 75, 86, respectiv Brian Cipenga 7), Atlanta - Atlanta Stadium (meci 80)
23:00 Belgia - Senegal 3-2 (Romelu Lukaku 86, Youri Tielemans 89, 120+5 - penalty, respectiv Habib Diarra 25, Ismaila Sarr 51), după prelungiri, Seattle - Seattle Stadium (meci 82)

Joi 2 iulie

03:00 SUA - Bosnia-Herțegovina 2-0 (Folarin Balogun 45, Malik Tillman 82), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium (meci 81)
22:00 Spania - Austria 3-0 (Mikel Oyarzabal 36, 89, Pedro Porro 66), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 84)

Vineri 3 iulie

02:00 Portugalia - Croația 2-1 (Cristiano Ronaldo 68 - penalty, Goncalo Ramos 90+4, respectiv Ivan Perisic 53), Toronto - Toronto Stadium (meci 83)
06:00 Elveția - Algeria 2-0 (Breel Embolo 10, Dan Ndoye 46), Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 85)
21:00 Australia - Egipt 1-1 (Mohamed Hany 55 - autogol, respectiv Emam Ashour 13), după prelungiri; 2-4, la loviturile de departajare, Dallas - Dallas Stadium (meci 88)

Sâmbătă 4 iulie

01:00 Argentina - Capul Verde 3-2 (Lionel Messi 29, Lisandro Martinez 93, Diney Borges 111 - autogol), respectiv Deroy Duarte 59, Sidny Lopes Cabral 103), după prelungiri, Miami - Miami Stadium (meci 86)
04:30 Columbia - Ghana 1-0 (Jhon Arias 14), Kansas City - Kansas City Stadium (meci 87)

OPTIMI DE FINALÃ

Sâmbătă 4 iulie

20:00 Canada - Maroc 0-3 (Azzeddine Ounahi 50, 82, Soufiane Rahimi 90+8), Houston - Houston Stadium (meci 90)

Duminică 5 iulie

00:00 Paraguay - Franța 0-1 (Kylian Mbappe 70 - penalty), Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89)
23:00 Brazilia - Norvegia 1-2 (Neymar 90+10 - penalty, respectiv Erling Haaland 79, 90), New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)

Luni 6 iulie

03:00 Mexic - Anglia 2-3 (Julian Quinones 42, Raul Jimenez 69 - penalty, respectiv Jude Bellingham 36, 38, Harry Kane 60 - penalty), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)
22:00 Portugalia - Spania 0-1 (Mikel Merino 90+1), Dallas - Dallas Stadium (meci 93)

Marți 7 iulie

03:00 SUA - Belgia 1-4 (Malik Tillman 31, respectiv Charles De Ketelaere 9, 33, Hans Vanaken 58, Romelu Lukaku 90+3), Seattle - Seattle Stadium (meci 94)
19:00 Argentina - Egipt 3-2 (Cristian Romero 79, Lionel Messi 83, Enzo Fernandez 90+2, respectiv Yasser Ibrahim 15, Mostafa Zico 67), Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)
23:00 Elveția - Columbia 0-0, după prelungiri; 4-3, la loviturile de departajare, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)

SFERTURI DE FINALÃ

Joi 9 iulie

23:00 Franța - Maroc, Boston - Boston Stadium (meci 97)

Vineri 10 iulie

22:00 Spania - Belgia, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Sâmbătă 11 iulie

00:00 Norvegia - Anglia, Miami - Miami Stadium (meci 99)
04:00 Argentina - Elveția, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)

SEMIFINALE

Luni 13 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 97 - câștigătoarea meciului 98, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)

Marți 14 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 99 - câștigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)

MECIUL PENTRU LOCUL 3

Duminică 19 iulie

00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium

FINALA

Duminică 19 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 101 - câștigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium. (Agerpres)

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