CM 2026: Belgia s-a calificat fără emoții în sferturi, după 4-1 cu SUA

Sursa foto: www.fifa.com

Belgia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins reprezentativa SUA cu scorul de 4-1 (2-1), luni, pe Seattle Stadium, într-un meci din optimile de finală ale turneului.

Diavolii roșii au tăiat orice speranțe ale americanilor, impunându-se fără drept de apel, prin golurile marcate de Charles De Ketelaere (9, 33), Hans Vanaken (58) și Romelu Lukaku (90+3). Gazdele, care au părut marcate de decizia de anulare a suspendării lui Folarin Balogun pentru cartonașul roșu primit în șaisprezecimi, au reușit golul de onoare prin Malik Tillman (31).

Belgienii au început în forță și Freese a salvat golul în chiar primul minut de joc, la șutul lui Castagne din marginea careului.

Tielemans (8) a ratat șutul de la 8 metri, dar un minut mai târziu De Ketelaere a deschis scorul, din trei metri, la centrarea lui Raskin, care a recuperat mingea chiar în careul american (9).

Trossard (14) a șutat peste poartă de la 25 de metri, la finalul unui prim sfert de oră excelent pentru echipa lui Rudi Garcia.

Team USA a părut că revine în joc în min. 31, când Tillman a marcat din lovitură liberă de la 22 m, mingea trimisă de el fiind deviată de Vanaken, iar asta l-a păcălit pe Courtois. Malik Tillman a devenit primul jucător american care marchează la Cupa Mondială în două meciuri succesive eliminatorii directe.

La doar 61 de secunde de la golul egalării, Belgia a trecut din nou în avantaj, De Ketelaere marcând de la 4 metri, cu capul, după centrarea lui Trossard (33).

Charles De Ketelaere a ajun astfel la opt goluri marcate pentru echipa națională, el înscriind și în partida amicală din martie, de la Atlanta, câștigată de diavolii roșii cu 5-2.

Belgienii au mai avut ocazii prin Raskin (39) și Lukebakio (43), dar fără efect pe tabela de marcaj.

Repriza s-a încheiat cu una dintre rarele ocazii ale americanilor, o reluare a lui Balogun peste poartă (45).

Echipa antrenată de Mauricio Pochettino a început cu multă energie repriza secundă, dar nu a reușit să construiască prea mult, să își creeze ocazii de gol, defensiva belgiană respingând fără probleme atacurile.

Soarta meciului a fost decisă de o gafă a portarului american în min. 57: la o minge lungă aruncată de defensiva belgiană, Freese a ieșit la 22-23 de metri, a preluat balonul, a ezitat și a fost deposedat de De Ketelaere, iar Vanaken a marcat de la distanță în poarta goală.

La 33 de ani și 316 zile, Hans Vanaken a devenit cel mai vârstnic marcator al Belgiei la Cupa Mondială într-un meci eliminatoriu direct, depășindu-l pe Romelu Lukaku, care avea 33 de ani și 49 de zile când a marcat contra Senegalului.

Americanii au depus eforturi pentru a reveni pe tabelă și au avut două ocazii bune, dar șutul lui Berhalter (79), de la distanță, s-a dus milimetric pe lângă poartă, iar Balogun (82) a șutat din unghi, însă Courtois a respins.

Belgia a mai marcat o dată în ultimele minute (90+3), prin Lukaku, autorul unui șut la colțul lung, după o minge pierdută de Richards.

În sferturile de finală, Belgia va înfrunta echipa Spaniei, campioana europeană en titre, care a eliminat Portugalia cu 1-0. Meciul va avea loc la Los Angeles.

Selecționata Belgiei a învins naționala SUA la diferență de trei goluri (5-2) și la Cupa Mondială din 2014.

Thibaut Courtois a devenit belgianul cu cele mai mult apariții la Cupa Mondială, 20, fiind totodată al treilea portar care ajunge la acest număr, după Manuel Neuer (23) și Hugo Lloris (20).

Team USA este ultima echipă gazdă care părăsește turneul final, după ce în optimi au fost eliminate și Canada și Mexic.

SUA - Belgia 1-4 (1-2)

Au marcat: Malik Tillman (31), respectiv Charles De Ketelaere (9, 33), Hans Vanaken (58), Romelu Lukaku (90+3).

Seattle, Seattle Stadium: 66.925 spectatori





Au evoluat echipele:

SUA: 24. Matthew Freese - 16. Alexander Freeman, 3. Christopher Richards, 13. Timothy Ream (căpitan) - 2. Sergino Dest (7. Giovanni Reyna, 46), 8. Weston McKennie, 4. Tyler Adams (9. Ricardo Pepi, 72), 17. Malik Tillman, 5. Antonee Robinson (18. Maximilian Arfsten, 90+3) - 10. Christian Pulisic (14. Sebastian Berhalter, 59), 20. Folarin Balogun (19. Haji Wright, 90+2). Selecționer: Mauricio Pochettino.

Rezerve neutilizate: 1. Matthew Turner, 25. Christopher Brady - 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 22. Mark McKenzie, 23. Joseph Scally, 11. Brenden Aaronson, 21. Timothy Weah, 26. Alejandro Zendejas.

Belgia: 1. Thibaut Courtois - 21. Timothy Castagne, 25. Nathan Ngoy, 4. Brandon Mechele, 5. Maxim De Cuyper - 24. Amadou Onana (20. Hans Vanaken, 21), 8. Youri Tielemans (căpitan) - 10. Leandro Trossard (22. Alexis Saelemaekers, 89), 23. Nicolas Raskin (6. Axel Witsel, 89), 14. Dodi Lukebakio (11. Jeremy Doku, 67) - 17. Charles De Ketelaere (9. Romelu Lukaku, 67). Selecționer: Rudi Garcia.

Rezerve neutilizate: 12. Senne Lammens, 13. Mike Penders - 2. Zeno Debast, 3. Arthur Theate, 15. Thomas Meunier, 16. Koni De Winter, 18. Joaquin Seys, 7. Kevin De Bruyne, 19. Diego Moreira, 26. Matias Fernandez-Pardo.

Arbitru: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh; arbitri asistenți: Mohanmmad Alkalaf, Ahmad Alroalle (toți din Iordania); al patrulea oficial: Pierre Atcho (Gabon); arbitru asistent de rezervă: Boris Ditsoga (Gabon)

Arbitru video: Khamis Al Marri (Qatar); arbitri asistenți video: Nicolas Gallo (Columbia), Hernan Mastrangelo (Argentina)

Cartonașe galbene: McKennie (35), Tillman (69). (Agerpres)



