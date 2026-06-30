CM 2026, o nouă surpriză. Marocul, în optimi, după ce a eliminat Olanda la lovituri de departajare

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Reprezentativa Marocului s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, după ce a învins selecţionata Olandei la loviturile de departajare, scor 3-2 (1-1).

Leii din Atlas, clasați pe locul al patrulea la ediția precedentă, s-au calificat meritat în faza următoare, după un meci pe care l-au dominat.

Marocanii au fost conduși prin golul lui Cody Gakpo (72), împotriva cursului jocului, dar au reușit să egaleze in extremis prin Issa Diop (90+1) și au trimis meciul în prelungiri.

Presiunea și-a pus amprenta la loviturile de departajare, cu trei ratări ale olandezilor (Justin Kluivert, Quinten Timber și Crysencio Summerville) și două ale africanilor (Neil El Aynaoui, Achraf Hakimi).

Soufiane Rahimi, care a transformat cu șansă, Chemsdine Talbi și Ismael Saibari au semnat golurile echipei antrenate Mohamed Ouahbi din punctul cu var, iar pentru Oranje au înscris doar Teun Koopmeiners și Wout Weghorst.

Campioana Africii (la masa verde) a avut o ocazie mare în min. 20, la un corner executat de Hakimi, când El Aynaoui a trimis cu capul de la 6 metri, dar Verbruggen a respins. Apoi, Hakimi a șutat de la 16 metri (21), dar portarul Verbruggen a respins de sub transversală.

Olanda a avut o singură oportunitate notabilă în prima parte, dar șutul lui van de Ven din afara careului a fost respins de Bounou (44).

Ounahi a șutat de la 20 de metri peste poartă (45+3), iar Saibari a trecut efectiv pe lângă gol în fața porții la centrarea lui Hakimi (45+6).

Hakimi, starul lui PSG, a șutat din unghi în transversală (52), iar Verbruggen (62) a apărat lovitura de cap a lui El Khannouss la colțul scurt, la cornerul executat de Hakimi.

Echipa pregătită de Ronald Koeman a marcat după o fază superbă (72): portarul Verbruggen a degajat mingea, Weghorst a prelungit cu capul, Summerville a pasat din cădere în fața porții, iar Gakpo a marcat. Imediat jucătorul lui Liverpool s-a prăbușit pe gazon și a fost înconjurat de colegii săi, inclusiv de rezerve, într-un moment emoționant, el dedicând golul memoriei fiului său nenăscut, care a decedat zilele trecute.

Marocanii au controlat finalul și au reușit în cele din urmă să obțină egalarea, fundașul Diop marcând cu capul de la 7 metri, de lângă van Dijk, la centrarea lui Talbi (90+1).

În prelungiri, jocul a fost plictisitor în general, cele două echipe alegând să nu riște prea mult. Marocanii au avut, totuși, o ocazie uriașă, prin Rahimi (96), rămas singur la 10 metri cu portarul Verbruggen, care a avut o intervenție senzațională.

Marocul va juca în optimi cu Canada, pe 4 iulie, la Houston.

Olanda era neînvinsă în ultimele sale 26 de meciuri de la Cupa Mondială în care deschisese scorul.

Olanda - Maroc 1-1 (0-0, 1-1), după prelungiri; 2-3, la loviturile de departajare

Au marcat: Cody Gakpo (72), respectiv Issa Diop (90+1).

Au executat în ordine loviturile de departajare: Teun Koopmeiners 1-0 (gol), Neil El Aynaoui 1-0 (ratare - bară transversală), Justin Kluivert 1-0 (ratare - bară), Soufiane Rahimi 1-1 (gol - Bart Verbruggen împinge mingea în poartă cu călcâiul), Wout Weghorst 2-1 (gol), Chemsdine Talbi 2-2 (gol), Quinten Timber 2-2 (ratare - pe lângă poartă), Achraf Hakimi 2-2 (ratare - bară), Crysencio Summerville 2-2 (ratare - a apărat Yassine Bounou), Ismael Saibari 2-3 (gol).

Monterrey, Monterrey Stadium: 51.243 spectatori

Cupa Mondială 2026 - șaisprezecimi de finală

Au evoluat echipele:

Olanda: 1. Bart Verbruggen - 6. Jan-Paul van Hecke, 4. Virgil van Dijk (căpitan), 5. Nathan Ake (20. Teun Koopmeiners, 71) - 22. Denzel Dumfries, 8. Ryan Gravenberch (26. Quinten Timber, 86), 21. Frenkie de Jong (3. Marten De Roon, 110), 15. Micky van den Ven (25. Jorrel Hato, 86) - 24. Crysencio Summerville, 11. Cody Gakpo (7. Justin Kluivert, 113) - 19. Brian Brobbey (9. Wout Weghorst, 71). Selecționer: Ronald Koeman.

Rezerve neutilizate: 13. Robin Roefs, 23. Mark Flekken - 2. Lutsharel Geertruida, 12. Mats Wieffer, 14. Tijjani Reijnders, 16. Guus Til, 10. Memphis Depay, 17. Noa Lang, 18. Donyell Malen.



Maroc: 1. Yassine Bounou - 2. Achraf Hakimi (căpitan), 14. Issa Diop, 18. Chadi Riad (26. Anass Salah Eddine, 75), 3. Noussair Mazraoui - 24. Neil El Aynaoui, 6. Ayyoub Bouaddi (15. Samir El Mourabet, 79) - 10. Brahim Diaz (16. Gessime Yassine, 79), 8. Azzeddine Ounahi (7. Chemsdine Talbi, 86), 23. Bilal El Khannouss (9. Soufiane Rahimi, 86) - 11. Ismael Saibari. Selecționer: Mohamed Ouahbi.

Rezerve neutilizate: 12. Monir El Kajoui, 22. Ahmed Tagnaouti - 5. Marwane Saadane, 13. Zakaria El Ouahdi, 19. Youssef Belammari, 25. Redouane Halhal, 4. Sofyan Amrabat, 17. Amine Sbai, 20. Ayoub El Kaabi, 21. Ayoube Amaimouni.

Arbitru: Wilton Sampaio; arbitri asistenți: Bruno Pires, Bruno Boschilia (toți din Brazilia); al patrulea oficial: Cristian Garay (Chile); arbitru asistent de rezervă: Jose Retamal (Chile)

Arbitru video: Nicolas Gallo (Columbia); arbitri asistenți video: Leodan Gonzalez (Uruguay), Armando Villarreal (SUA)

Cartonașe galbene: Diop (47). (Agerpres)