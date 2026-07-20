"Sfârşitul unei ere". Reacţii din Argentina după finala CM2026, pierdută de echipa Albiceleste

Sursa: Agerpres

Argentina a pierdut finala CM2026, scor 0-1 cu Spania, iar reacţiile nu au întârziat să apară. "Sfârşitul unei ere", aceasta a fost concluzia unanimă.

Principalele ziare din Argentina au reacţionat după înfrângerea suferită de naţionala Albiceleste în finala CM2026, scor 0-1, în faţa Spaniei. Singurul gol al partidei a fost marcat de Ferran Torres, în prelungiri.

Concluzia unanimă a fost că eşecul în faţa Furiei Roja ar putea marca "sfârşitul unei ere" în care Argentina a câştigat 4 trofee şi a avut cinci finale consecutive în toate competiţiile. În plus, este pus sub semnul întrebării şi viitorul selecţionerului Lionel Scaloni, care nu a spus clar dacă va mai rămâne la cârma naţionalei.

Conform La Nacion, Argentina "a rezistat aproape două ore fără gol primit datorită unei performanţe uriaşe a lui Emiliano Martinez". În plus, scriu jurnaliştii, "Argentina a jucat o mare parte din finală în 10 oameni după eliminarea lui Enzo Fernandez şi a fost la doar câteva minute distanţă de a trimite meciul la penalty-uri. În cele din urmă a primit gol pe final".

Clarin spune că meciul ar putea fi un rămas bun de la Lionel Scaloni. "În ceea ce ar putea fi ultimul meci al lui Lionel Messi după șase Cupe Mondiale, Scaloneta încheie un ciclu extrem de de succes, cu patru titluri și cinci finale consecutive”.

Messi şi Scaloni, în lacrimi la final

Ole, unul dintre cele mai importante ziare cu profil sportiv din Argentina, a subliniat finalul meciului, când Lionel Scaloni a fost surprins în lacrimi. "Lacrimi sfâşietoare ale antrenorului, încertitudine legată de viitorul său", au scris jurnaliştii, în timp ce despre Messi au subliniat: "Lacrimi pline de emoţie, cu medalia de vicecampion la gât, în ovaţiile publicului".

Perfil a susținut că "Albiceleste a petrecut meciul alergând după minge și nu a găsit niciodată jocul de atac necesar pentru a pune în pericol poarta Spaniei”.

Buenos Aires Times a arătat şi bucuria fanilor argentinieni, în ciuda înfrângerii în finală. Mii de oameni au ieşit pe străzile din Argentina pentru a-i ovaţiona pe jucătorii lui Lionel Scaloni.

Şi preşedintele Javier Milei a avut un ton similar, scriind pe X: "Mulţumim foarte mult tuturor jucătorilor. Aţi luptat până la final. Argentina, mereu prima".