CM 2026.  Anglia a câştigat finala mică, scor 6-4, cu Franţa

Sursa foto: www.fifa.com

Angliei a învins, sâmbătă, la Miami, Franţei, scor 6-4 (4-0), şi a ocupat locul 3 la Cupa Mondială de fotbal.

Până la această partidă, Franța pierduse doar unul din ultimele nouă meciuri împotriva Angliei în toate competițiile (6 victorii, 2 egaluri). Este vorba despre o înfrângere (0-2) înregistrată într-un amical în noiembrie 2015.

Franţa a fost condusă cu 4 - 0 după prima repriză. Declan Rice a deschis scorul rapid, în minutul 3, iar apoi Konsa a mărit avantajul în minutul 18. În minutul 37, Rashford şi Saka s-au distrat cu apărarea franceză şi ultimul a marcat pentru 3-0. Tot Saka a dus scorul la 4-0, după ce a marcat în minutul 45+1.

După pauză, situaţia s-a schimbat, iar Franţa a reuşit să marcheze de trei ori, prin Mbappe de două ori şi Barcola.

Mbappea ajuns la 10 goluri la această ediție a Campionatului Mondial, având cu două mai multe decât Lionel Messi. Totodată, Mbappe a trecut pe prima poziție și în ierarhia all-time. Acesta a ajuns la 22 de goluri, iar Messi are 21.

După introducerea lui Bellingham, jocul englezilor s-a schimbat, iar în minutul 87, englezii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Saka.

Dembele a readus speranţele francezilor pentru două minute, după ce a marcat în minutul 90+6, dar Bellingham a stabilit scorul final, în minutul 90+6.

După un meci spectaculos, Anglia s-a impus, scor 6-4, şi a obţinut medaliile de bronz.

Componenţa echipelor:

Franţa: Maignan - Gusto (Kounde - 90+1), Konaté (Upamecano - 46), Lacroix, Theo Hernández (Digne - 46) - Zaïre-Emery, Rabiot - Olise, Cherki (Dembele - 46), Doué (Barcola - 46)- Mbappé. Selecţioner: Didier Deschamps

Anglia: Henderson - Quansah (James - 83), Konsa, Guehi (Chalobah - 90+3), Spence - Rice, Eze (Bellingham - 79) - Saka, Rogers, Rashford (Watkins - 46) - Toney (Anderson - 79). Selecţioner: Thomas Tuchel.