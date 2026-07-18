Video - Vreme extremă înaintea finalei Cupei Mondiale. Spania și-a întrerupt antrenamentul

Echipa națională de fotbal a Spaniei/ CM 2026. Sursa foto: Agerpres

Antrenamentul Spaniei dinaintea finalei Cupei Mondiale de duminică contra Argentinei a fost suspendat, sâmbătă, din cauza furtunilor și a fulgerelor.

Antrenamentul oficial al Spaniei, programat înaintea finalei Cupei Mondiale de duminică împotriva Argentinei, a fost întrerupt sâmbătă din cauza condițiilor meteorologice severe. În statul New Jersey au fost emise avertizări pentru furtuni puternice, descărcări electrice, posibile tornade, inundații și căderi de grindină, scrie Sunday Guardian.

Finala Cupei Mondiale 2026, amenințată de poluare. Fumul incendiilor din Canada a ajuns la New York

Problemele cauzate de vreme vin în contextul în care și finala Cupei Mondiale, programată duminică, de la ora 22:00 (ora României), ar putea fi influențată de fumul provenit din incendiile de vegetație din Canada.

În ultimele zile, calitatea aerului s-a degradat în nord-estul SUA, determinând autoritățile să emită alerte pentru populație. FIFA monitorizează în continuare evoluția situației înaintea disputării partidei.

„Antrenamentul echipei naţionale a Spaniei pe terenurile de la complexul de antrenament Melanie Lane din New Jersey a fost suspendat în conformitate cu protocolul american de siguranţă în caz de furtună”, a anunţat federaţia spaniolă (RFEF) într-un comunicat, sâmbătă, după ce antrenamentul de la complexul Melanie Lane a fost anulat.

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???????? ¡UNA TORMENTA ELÉCTRICA cancela EL ENTRENAMIENTO de ESPAÑA en NEW JERSEY! ????????



???? Los jugadores han tenido que darse la vuelta cuando estaban en el campo de entrenamiento y ya trabajan en el gimnasio#NuestroMejorMundial#NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/n6YXa13x0c — Diario AS (@diarioas) July 18, 2026

Echipa Spaniei s-a mutat în interior pentru o sesiune de încălzire

Conform AP, echipa Spaniei s-a mutat în interior pentru o sesiune de încălzire, însă nu se știe dacă va reveni pentru antrenamentul în aer liber.

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Argentina a început antrenamentul cu 45 de minute mai târziu decât era programat, la Morristown, New Jersey.

Guvernatoarea statului New Jersey, Mikie Sherrill, a avertizat sâmbătă că sunt așteptate furtuni majore în tot statul, cu posibile vânturi puternice, tornade, inundații și grindină de mari dimensiuni.

Spania - Argentina, finala CM 2026

Selecţionata Spaniei va întâlni Argentina duminică 19 iulie 2026, în finala ce va fi găzduită de New York/New Jersey Stadium, în timp ce reprezentativa Angliei va înfrunta Franţa, în meciul de consolare, finala mică de la CM 2026.