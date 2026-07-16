Cum a „citit” Messi golul victoriei cu Anglia. Lautaro Martinez a dezvăluit ce i-a spus decarul Argentinei pe teren

Jucătorul argentinian Lionel Messi. Sursa foto: Agerpres

Lautaro Martinez a dezvăluit rolul decisiv pe care Lionel Messi l-a avut în victoria Argentinei cu 2-1 împotriva Angliei, din semifinalele Cupei Mondiale 2026.

Lautaro Martinez a fost „eroul” care a marcat în minutele de prelungire pentru Argentina, în a doua semifinală a Cupei Mondiale de fotbal, contra Angliei, scor 2-1. Dar jucătorul legitimat la Inter Milano nu a uitat să evidențieze rolul crucial pe care îl are superstarul Lionel Messi în echipa Argentinei, fotbalistul care, la vârsta de 39 de ani, a oferit ambele pase de gol ce au calificat campioana en-titre în finala Cupei Mondiale 2026.

Sfatul lui Messi care a schimbat soarta meciului cu Anglia

„Oamenii văd pasele decisive, driblingurile și magia, dar nu văd ceea ce face Leo prin cuvintele sale. Când am intrat pe teren, a venit la mine și mi-a spus: 'Atacă spațiul dintre fundași. Du-te la duelurile aeriene. Continuă să faci acele demarcări'.

Am încercat prima dată și nu a funcționat. M-am uitat la el, iar în loc să-mi spună să schimb ceva, a continuat să-mi facă semne să cred și să merg mai departe. Știa că oportunitatea va apărea.

Era 1-1, cu mai puțin de cinci minute înainte de final. Leo s-a uitat la tabelă, apoi s-a uitat direct la mine și a dat din cap. Nici măcar nu a trebuit să vorbească. Am știut exact ce își dorea. Am știut care era misiunea.

Asta este ceea ce îl face diferit. El vede jocul înaintea tuturor. Știe unde se va crea spațiul și îți oferă încrederea de a ataca fără ezitare. Să joci alături de el este incredibil, pentru că nu creează doar ocazii cu picioarele sale. Creează încredere în fiecare jucător din jurul lui.

La 39 de ani, încă este liderul Argentinei în cele mai importante meciuri, încă decide partidele și încă ne arată de ce este cel mai mare fotbalist pe care l-am văzut vreodată.

Suntem din nou într-o finală de Cupă Mondială pentru că, încă o dată, atunci când Argentina a avut nevoie de cineva care să o ghideze, Lionel Messi a fost acel om”, a spus Lautaro Martinez, miercuri, după victoria împotriva englezilor.

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