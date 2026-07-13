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S-a aflat cine va arbitra semifinala Franța - Spania de la Cupa Mondială 2026

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 13 Iul 2026
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S-a aflat cine va arbitra semifinala Franța - Spania de la Cupa Mondială 2026 - Agerpres
S-a aflat cine va arbitra semifinala Franța - Spania de la Cupa Mondială 2026 - Agerpres

Arbitrul salvadorian Ivan Barton a fost desemnat de FIFA să conducă prima semifinală a Cupei Mondiale de fotbal 2026, în care se vor înfrunta selecţionatele Franţei şi Spaniei, marţi, la Arlington, în apropiere de Dallas (Texas), informează EFE.

Aceasta este a patra partidă pe care Barton o va arbitra la actuala ediţie a competiţiei, după ce a oficiat anterior la meciurile Turcia - Paraguay şi Japonia - Suedia, în faza grupelor, şi Elveţia - Columbia, în optimile de finală.

Ivan Barton, care a condus trei meciuri la Cupa Mondială 2022 din Qatar, este arbitrul centro-american cu cele mai multe partide arbitrate la turneele mondiale, devansându-l pe guatemalezul Carlos Bartes, care a fost central la cinci întâlniri.

Arbitrul care a intrat în istorie la Mondialul din 2026

Arbitrul din El Salvardor a intrat în istorie, după ce a fost primul care a eliminat un jucător, paraguayanul Miguel Almiron, pentru că şi-a acoperit gura în timp ce se adresa unui adversar, în cursul meciului Turcia - Paraguay, aşa cum prevede regula aplicată pentru prima dată la Cupa Mondială, ca răspuns la incidentul dintre Gianluca Prestianni (Benfica) şi Vinicius Junior (Real Madrid).

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