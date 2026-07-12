Bacalaureat 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Au fost publicate rezultatele finale la Bacalaureat 2026

Rezultatele finale la prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2026 au fost publicate, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Acestea sunt disponibile pe bacalaureat.edu.ro.

Potrivit MEC, după soluţionarea contestaţiilor, rata de succes a crescut cu 2,1% - de la 74,8% la 76,9% - pe ansamblul tuturor promoţiilor.

Astfel, se înregistrează, în total, 97.020 de candidaţi promovaţi. Dintre aceştia, 92.502 candidaţi provin din promoţia curentă (rată de reuşită: 81,6%), iar 4.518 candidaţi provin din promoţiile anterioare (rată de reuşită: 35,1%). Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9 - 9,49 (16.704 - promoţii cumulate), iar 70 de candidaţi au încheiat probele scrise cu media 10.

Numărul notelor de 10 au fost distribuite astfel: Limba şi literatura română - 499; Limba şi literatura maternă - 35; Proba obligatorie a profilului - 3.832 (Matematică: 2.455 + Istorie: 1.377); Proba la alegere a profilului şi a specializării - 3.312 (cele mai multe note de 10 au fost obţinute la disciplina Logică şi argumentare: 886).

Au fost declaraţi respinşi 29.084 de candidaţi, iar 69 de candidaţi au fost eliminaţi pentru tentative de fraudă.

Rata de succes sau promovare se calculează din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Numărul contestaţiilor înregistrate în sesiunea curentă a fost de 55.454, reprezentând 15,02% din numărul total de lucrări.

Din acest total, 21.901 contestaţii au vizat note la proba E.a), 489 de contestaţii la proba E.b), 16.943 de contestaţii la proba E.c) şi 16.121 de contestaţii la proba E.d).

A doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat din acest an se va desfăşura în perioada 3 - 24 august. Etapa de înscriere este programată în perioada 14 - 21 iulie.

Evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat sâmbătă, a anunțat ieri ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, care a zis că urmează etapele tehnice - transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea și verificarea rapoartelor finale.

„Se încheie astfel un proces complex desfășurat într-un context dificil: nemulțumiri generate de măsurile luate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor și de greve, provocări organizatorice, temperaturi record pentru luna iunie. Cu toate acestea, majoritatea profesorilor și personalului didactic și administrativ au avut în permanență în centrul preocupărilor lor interesul elevilor. Le mulțumesc tuturor”, a transmis Dimian, într-o postare pe pagina sa de Facebook, sâmbătă.

El a zis că „toate acestea demonstrează încă o dată că majoritatea angajaților din învățământ își fac datoria cu responsabilitate și profesionalism”.

„Din păcate, de prea multe ori, atenția publică se concentrează asupra excepțiilor, iar acestea ajung să creeze o imagine incompletă și uneori nedreaptă privind întregul sistem. Felicitări tuturor absolvenților care au participat la examenul de Bacalaureat și, în mod special, celor care au promovat. Suntem alături și de cei care nu au reușit de această dată. Vă încurajez să continuați pregătirea și să vă înscrieți la sesiunea din august. Sunt convins că puteți transforma această experiență într-un nou început și că puteți reuși”, a mai scris ministrul interimar al Educației, pe pagina sa de socializare.

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