Ministrul din Guvernul Bolojan pentru care măicuțele se roagă să rămână cât mai mult timp ministru interimar

Guvernul Bolojan

Într-un moment în care negocierile pentru deblocarea scenei politice bat pasul pe loc, ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a găsit o explicație inedită, și cu tentă divină, pentru prelungirea mandatului său la conducerea ministerului.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Mihai Dimian a comentat cu umor și autoironie situația actuală din Guvern, legând interimatul său de un gest caritabil pe care îl face lună de lună. Ministrul a dezvăluit că își donează integral salariul de demnitar către Așezământul de Copii „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți.

„Sper să nu fie aceasta cauza blocajului politic, dar am auzit că, de când îmi donez salariul de ministru Așezământului de Copii „Sf. Ierarh Leontie”, măicuțele din Rădăuți se roagă să rămân cât mai mult timp ministru interimar”, a scris Mihai Dimian.

Amintim că Guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026 prin adoptarea unei moțiuni de cenzură de către Parlament. Moțiunea a fost votată de 281 de parlamentari și a fost inițiată de PSD, AUR și PACE - Întâi România.

Ulterior au existat două nominalizări, Eugen Tomac și Adrian Veștea, dar doar ultimul a ajuns în Parlament, unde nu a trecut votul de învestitură.

Nominalizarea lui Veștea, prim-vicepreședinte PNL și susținerea sa de către mai mulți liberali a dus la un Congres extraordinar în care conducerea a fost înlocuită de actuala aripă a premierului interimar Ilie Bolojan.

Congresul a fost contestat în instanță de mai mulți membri PNL, susținători ai lui Adrian Veștea. Recent, Tribunalul București a admis o nouă acțiune introdusă de contestatarii din Partidul Național Liberal și a dispus suspendarea hotărârilor luate de Congresul extraordinar din 21 iunie, prin care a fost adoptat un nou Statut și a fost aleasă o nouă conducere.

Decizia nu este definitivă, însă este executorie, astfel încât sunt suspendate și efectele acelor hotărâri de la Congres.