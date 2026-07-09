Siegfried Mureșan anunță excluderea unui europarlamentar PPE, din cauză că a „colaborat cu extrema dreaptă“

Siegfried Mureșan, eurodeputat / FOTO: Agerpres

Siegfried Mureșan a anunțat că Grupul Partidului Popular European a decis excluderea unui europarlamentar din rândurile sale pentru că a colaborat în mai multe rânduri cu extrema dreaptă.

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a anunțat că Grupul Partidului Popular European a decis excluderea eurodeputatului sloven Branko Grims, invocând colaborările repetate ale acestuia cu formațiuni de extremă dreapta și declarațiile sale publice considerate incompatibile cu valorile statului de drept.

Siegfried Mureșan: ”Am decis excluderea europarlamentarului sloven Branko Grims din Grupul PPE”

”Am decis seara trecută excluderea europarlamentarului sloven Branko Grims din Grupul PPE din Parlamentul European. Excluderea unui coleg este întotdeauna o decizie dificilă. Dar apartenența la Grupul PPE înseamnă atât drepturi, cât și responsabilități. Când există abateri repetate de la valorile, regulile și deciziile grupului, trebuie să acționăm”, a afirmat Siegfried Mureșan.



”În ultimii doi ani, Branko Grims a ales în mod repetat să meargă împotriva poziției Grupului PPE. A colaborat cu europarlamentari ai extremei drepte, a coorganizat evenimente împreună cu aceștia, a susținut inițiative promovate de ei și a ignorat în repetate rânduri linia politică a grupului în chestiuni importante. De asemenea, a sprijinit moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene și a făcut declarații publice incompatibile cu valorile statului de drept și cu respectul pentru instituțiile europene”, susține Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan: „Nu este o simplă diferență de opinie. PPE a decis excluderea cu efect imediat”



”Nu este vorba despre o singură diferență de opinie. Este vorba despre un tipar repetat de comportament care a afectat încrederea din interiorul grupului și a adus prejudicii imaginii PPE. Imaginea unui partid este afectată atunci când un coleg acționează, în mod repetat, în contra strategiei politice a partidului. Acesta este motivul pentru care Grupul PPE a decis încetarea calității sale de membru, cu efect imediat”, precizează Siegfried Mureșan.



”Grupul PPE este o familie politică proeuropeană. Din acest moment, acest europarlamentar va lua loc în ultimul rând în plenul Parlamentului European, alături de alți europarlamentari neafiliați. El nu își pierde calitatea de europarlamentar, însă pierde avantajul de a fi membru în cel mai influent grup politic din Parlamentul European”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

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