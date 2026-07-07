Macron și-a luat ochelari de soare "aviator" şi la Summitul NATO de la Ankara. "Un simbol al puterii", susțin specialiștii francezi

Mai mulți semiologi și sociologi au analizat semnificația ochelarilor lui Macron. Sursa foto: Agerpres

Emmanuel Macron, președintele Franței, și-a purtat celebrii ochelari de soare "aviator" şi la Summitul NATO de la Ankara.

Președintele francez Emmanuel Macron a purtat pentru prima dată celebrii ochelari de soare "aviator" în luna ianuarie, la Forumul Economic de la Davos, atunci când Donald Trump amenința că va invada Groenlanda.

În ianuarie 2026, apariția lui Emmanuel Macron purtând ochelari de soare în stil „Top Gun”, a creat o adevărată agitație internațională. Cu stilul său distinctiv și sloganul său „cu siguranță”, președintele francez a devenit simbolul unei contraofensive împotriva lui Donald Trump. De fapt, el declarase că preferă „respectul și statul de drept” în locul „bătăușilor”, referindu-se la declarațiile agresive ale președintelui SUA cu privire la Groenlanda, scrie notează La Depeche.

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La șase luni după Forumul de la Davos, Emmanuel Macron și-a luat din nou ochelarii de soare "aviator" la sfârșitul lunii iunie pentru a-i primi, succesiv, la Palatul Élysée, pe sultanul Omanului, Haitham bin Tariq, regele Rama al X-lea al Thailandei, marele duce Guillaume de Luxemburg și președintele portughez, António José Seguro.

Acum, Macron și-a luat celebrii ochelari de soare "aviator" şi la Summitul NATO de la Ankara.

Purtarea acestor ochelari de soare - justificată inițial de „o problemă oculară”, a depășit, în realitate, simpla funcție medicală, transformând obiectul într-un simbol al puterii în conștiința colectivă.

Sociologii și semiologii spun că ochelarii purtați de Macron sunt un semn de putere

Madame Le Figaro a întrebat anterior mai mulți semiologi și sociologi despre semnificația unui astfel de accesoriu, purtat de un șef de stat. Pentru Jamil Dakhlia, acești ochelari aparțin „registrului militar așa cum este tradus în spectacolul cinematografic”.

Ochelarii pe care îi poartă Emmanuel Macron sunt cei purtați de personajul lui Tom Cruise din Top Gun. Un model tehnic care, în anii 1930, a fost conceput pentru a proteja piloții militari americani de soare, înainte de a fi comercializat publicului larg. Cu toate acestea, această funcție principală a fost rapid umbrită de semnificația asociată, și anume, un „registru militar tradus în spectacol cinematografic”, potrivit sociologului Jamil Dakhlia.

Semioticiana Élodie Mielczareck a explică: „Obiectul evocă și invocă o virilitate eroică, de data aceasta pusă la dispoziția tuturor, fără efort și fără riscuri. Pentru prețul unei perechi de ochelari de soare, cumperi puțin din aura pilotului de vânătoare: calm, măiestrie tehnică, o privire care scanează orizontul fără a fi văzută în schimb”.

Această semnificație merge mână în mână cu imaginea de „celebritate” adesea atribuită celor care poartă ochelari de soare. După cum subliniază experta în sociologie: „Vedetele sunt cele care poartă ochelari de soare pentru a evita blițurile. Se observă acest lucru în timpul Săptămânilor Modei, de exemplu”.

"Nu vedem individul, ci doar rolul său, funcția sa"

Aceste imagini se contrazic cu atitudinea sobră și formală afișată în mod tradițional de politicieni.

„Lentilele oglindite ale modelului Aviator creează o asimetrie a privirii. Purtătorul vede fără să fie văzut. Este un obiect care generează putere. Nu vedem individul, ci doar rolul său, funcția sa”, a mai spus Élodie Mielczareck.

Prin urmare, acest simbol ar putea transmite o formă de superioritate. „Știm perfect că explicația este alta, că este o cauză medicală, că are o problemă oculară, dar descifrat în limbaj politic și diplomatic, este ceva puțin deplasat, tulburător”, a spus Jamil Dakhlia.