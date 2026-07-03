Bogdan Chirieac, observație-cheie după cazul azilelor groazei de la Bihor, deținute de Viorel Pașca

Viorel Pașca, liderul Asociaţiei „Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă” din Bihor, pus sub control judiciar alături de ceilalți patru membri ai familiei sale. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac susține că ancheta privind azilele lui Viorel Pașca din Bihor scoate la iveală, înainte de toate, lipsa unor soluții din partea statului român pentru îngrijirea persoanelor aflate în stadii avansate de boală.

Analistul politic Bogdan Chirieac a evidențiat lipsa responsabilității statului român în cazul oamenilor ajunși în suferință, care nu mai pot avea, singuri, grijă de ei. Sute de astfel de bolnavi au ajuns în azilele lui Viorel Pașca din Bihor, cercetat de DIICOT pentru presupuse fapte de exploatare a persoanelor vulnerabile.

Liderul Asociaţiei „Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă”, soţia acestuia şi cei trei fii ai lor vor fi cercetaţi în acest dosar sub control judiciar, după decizia luată joi, 2 iulie, de Tribunalul Bucureşti.

Iar Bogdan Chirieac a punctat un aspect important: statul român nu are soluții pentru acești oameni, lăsați practic fără alternative de îngrijire, iar existența unui centru curat, unde bolnavii sunt îngrijiți, chiar el și neautorizat, era singura salvare a acestora.

Bogdan Chirieac: Statul nu face absolut nimic pentru acești oameni

„Adevărul este că statul român nu face absolut nimic pentru semenii noștri ajunși în această situație. Dacă nu ai o familie care să te întrețină, dacă ajungi în stadiul de boli terminale, Alzheimer, Parkinson sau altele, pur și simplu, statul român nu are nimic prevăzut pentru așa ceva.

Mulți români nu au familii, mulți români sunt în străinătate - iar copiii nu vin din Italia sau Spania să aibă grijă de părinții lor ajunși la 70-80-90 de ani. Și atunci, singura soluție era domnul Pașca, care, de bine, de rău, am înțeles că erau condiții bune acolo. Era curățenie, era un pat curat. (n.r. Bolnavul) primea de mâncare și era spălat. Ferească Dumnezeu să nu poți să-ți controlezi nevoile fiziologice, așa cum e cazul a mulți dintre acei bolnavi”, a declarat Bogdan Chirieac, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Întrebarea lui Chirieac pentru autorități

Potrivit detaliilor din ancheta DIICOT, asociația lui Viorel Pașca a înmormântat de-a lungul anilor, într-un spațiu neautorizat, sute de persoane care au fost îngrijite în azile. Despre existența unui astfel de „cimitir”, Bogdan Chirieac a spus: „Eu întreb: în 20 de ani de ce statul român nu a autorizat cimitirul?

Ce anume împiedica autorizarea cimitirului? Că oamenii aceia trebuiau îngropați undeva! Poate unii doreau să fie incinerați, alții îngropați, deși comunitățile religioase nu sunt de acord, decât foarte rar, cu incinerarea. Ce anume a împiedicat statul român să facă asta?!”, a mai spus Bogdan Chirieac.

De ce nu au fost sesizate autoritățile mai devreme?

Întrebat de ce consideră că, în tot acest timp, nu au fost sesizate organele penale în legătură cu activitatea acestei asociații, Bogdan Chirieac a afirmat: „Fiindcă nu există soluție. Dacă Dumnezeu își bate joc de tine și te ține în viață cu astfel de boli, familia nu are unde să te ducă. Cine mă ajută cu nevoile fiziologice dacă eu nu mai sunt conștient de mine?! Cine, familia mea? Familia mea nu-i specializată pe așa ceva. Trebuie să am, ca în toată lumea occidentală civilizată, instituții care se ocupă de mine. Nu există la statul român așa ceva!

Când a fost scandalul cu alte azile de bătrâni, acum câțiva ani, după ce a trecut 'iureșul' din presă, au fost semnalări că în azilele respective familiile și-au adus înapoi pacienții, pentru că nu au ce să facă cu ei. Nu e că nu te iubește familia, dar nu e posibil! Poate că e o familie de 40 de ani cu doi copii - ce să facă cu un bătrân de 80-90 de ani care face pe el?! Cum face?”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

B. Chirieac: Delimitarea lui Bolojan de Viorel Pașca și asociația din Bihor, „în profunda sa defavoare”

Faptul că premierul a declarat, joi, că nu „are nicio legătură” cu Viorel Pașca și asociația sa, administrator care a fost premiat de Primăria Oradea în mandatul lui Ilie Bolojan, „nu e în favoarea dânsului”, a spus Bogdan Chirieac, care a adăugat: „Dânsul trebuia să se preocupe de acest azil. Vorbesc foarte serios! Este în profunda sa defavoare. Declarația că 'n-am știut' nu e deloc în favoarea domniei sale. 'Da, am știut, am făcut tot ce am putut. Poate m-a indus în eroare domnul Pașca'... Dar cum să nu știi de un azil în care au trecut sute, poate mii de oameni, dacă sunt 400 de oameni îngropați în cimitirul acela...?!

Înseamnă că acolo au trecut câteva mii de persoane! Sunt oameni în fază terminală, cu situații-limită. Cum să nu știi că ai așa ceva în județ?! Cum să nu te preocupi ca să aibă toate actele acel stabiliment?! Inclusiv cimitirul, dar mai ales supravegherea continuă.

Așa ceva nu există în toate județele, că statului român nu-i pasă de cetățenii săi decât ca să-i jefuiască și să-și bată joc de ei. Ăsta-i statul român - cea mai mare vulnerabilitate la adresa României!

Ce fel de președinte model de Consiliu Județean?! Eu mereu am considerat că Ilie Bolojan a fost un foarte bun primar și președinte de CJ. S-a încurcat la economie când a venit la București... Dar cum să nu știi de așa ceva? Treaba ta era să ai acest azil în topul listei de preocupări ca președinte.

Spitalele, când au astfel de bolnavi, nu știu cum să scape de ei! Familiile nu vin să-i ia și blochează patul de spital, măresc costurile. Costă sute, mii de euro pe zi îngrijirea unui astfel de bolnav! Da, le lua pensia (n.r. asociația din Bihor), fiindcă atâta costă casa, masa, minima supraveghere. Putea să vină și dânsul (n.r. Bolojan) - nu doar cu finanțare, cu instituții ale statului, cu ambulanță permanentă la acest azil, adică lucruri omenești, de bun administrator. Un astfel de azil e necesar ca apa, ca aerul, fiindcă media de viață a crescut, bolile nu iartă nici în România, nici în alte părți și ai tot mai multe persoane care ajung la vârste mai înaintate, la 70-90 de ani”, a mai punctat Bogdan Chirieac.