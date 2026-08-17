Adio like-uri și scrolling nelimitat pentru tineri? Meta riscă o lovitură uriașă în SUA, într-un proces de 1 trilion de dolari

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Facebook și Instagram ar putea trece prin schimbări radicale dacă Meta pierde un proces de amploare în SUA.

Meta se pregătește pentru un proces care ar putea avea consecințe majore asupra modului în care funcționează Facebook și Instagram pentru utilizatorii minori. Audierea, programată să înceapă marți în fața unui juriu, vine după o serie de înfrângeri suferite de companie în instanțele americane în dosare care vizează efectele platformelor sale asupra tinerilor, relatează BBC.

Acțiunea a fost deschisă în 2023 de 30 de state americane, printre care California și New York. Autoritățile susțin că Meta ar fi încălcat mai multe prevederi federale și statale referitoare la protecția și confidențialitatea utilizatorilor tineri. În paralel, tot mai multe țări iau în calcul restricționarea sau chiar interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale.

Miza procesului este uriașă. Statele cer despăgubiri care depășesc 1 trilion de dolari și solicită, în același timp, modificări importante ale platformelor companiei. Printre acestea se numără eliminarea numărului de aprecieri afișat utilizatorilor tineri și renunțarea la derularea fără sfârșit a conținutului.

În cazul unei victorii în instanță, Meta ar putea fi obligată să schimbe radical experiența oferită copiilor și adolescenților pe Facebook și Instagram.

Ce schimbări cer autoritățile

Statele reclamante vor ca Meta să introducă o serie de măsuri destinate limitării modului în care minorii interacționează cu platformele. Printre solicitări se află:

-verificarea de către părinți a conturilor utilizatorilor adolescenți;

-modificarea algoritmilor de recomandare despre care autoritățile susțin că stimulează -mecanismele de recompensă și dependență;

-eliminarea mai multor filtre care modifică înfățișarea persoanelor din fotografii;

-dezactivarea redării automate a videoclipurilor;

-împiedicarea utilizatorilor de a crea mai multe conturi;

-eliminarea conținutului de tip "Instagram Stories"

Sunt funcții care au devenit parte centrală din modul în care sunt utilizate astăzi platformele Meta. Potrivit statelor, tocmai aceste mecanisme ar fi fost concepute pentru a determina utilizatorii să revină cât mai des în aplicații și să petreacă acolo perioade cât mai lungi.

Autoritățile acuză compania inclusiv că ar fi folosit notificări frecvente pentru a-i determina pe copii și adolescenți să se întoarcă pe platforme, chiar și atunci când aceștia încearcă să reducă timpul petrecut online.

În esență, statele susțin că Meta ar fi urmărit să atragă și să păstreze utilizatorii foarte tineri pentru a-și extinde baza de utilizatori și, implicit, afacerea. Compania are în prezent o valoare bursieră de aproximativ 1,5 trilioane de dolari.

"Nu suntem deloc de acord cu aceste acuzații"

Meta respinge acuzațiile și susține că dovezile vor demonstra măsurile luate de companie pentru protejarea tinerilor.

"Nu suntem deloc de acord cu aceste acuzații și suntem încrezători că dovezile vor demonstra angajamentul nostru de lungă durată de a sprijini tinerii", a declarat o purtătoare de cuvânt a companiei într-un comunicat.

Cazul este judecat de Yvonne Gonzalez Rogers, judecătoare federală din California. Ea a devenit cunoscută și prin dosarul în care s-au confruntat Elon Musk și Sam Altman și este considerată o magistrată directă și exigentă, după aproape două decenii petrecute pe banca judecătorească.

Rețelele sociale au devenit "o pacoste publică"

Procesul are loc într-un context dificil pentru Meta. Recent, un judecător din New Mexico a pronunțat o hotărâre severă împotriva companiei, obligând-o să plătească 942 de milioane de dolari și să introducă mai multe restricții pentru utilizatorii minori.

Printre măsurile impuse se află ascunderea numărului de aprecieri pentru persoanele sub 18 ani, interzicerea trimiterii și primirii de materiale nud de către adolescenți și limitarea notificărilor push la anumite intervale orare.

Judecătorul Bryan Biedscheid a descris rețelele sociale ale Meta drept o "pacoste publică", comparând efectele acestora cu cele produse de o fabrică ce poluează aerul respirat de oameni. În opinia sa, platformele ar produce efecte nocive asupra unei întregi populații.

Meta a anunțat că intenționează să conteste decizia.

Hotărârea din New Mexico se aplică deocamdată doar în acel stat. Dacă cele 30 de state care au deschis noul proces obțin o decizie favorabilă, Meta ar putea fi nevoită să aplice modificări similare pe întreg teritoriul Statelor Unite.

Ar putea dispărea "like-urile" pentru minori

Printre cele mai importante modificări s-ar putea număra eliminarea numărului de aprecieri vizibil pentru utilizatorii minori. Funcția este una dintre cele mai vechi caracteristici ale Facebook, apărând încă din perioada în care compania opera sub acest nume și nu avea actuala structură Meta.

În prezent, like-urile reprezintă una dintre principalele forme de reacție la fotografii, videoclipuri și postări pe rețelele sociale. În același timp, însă, tot mai multe cercetări le-au asociat cu presiunea socială, sentimentul de respingere și probleme emoționale în rândul adolescenților.

Un exemplu prezentat în cadrul unui proces anterior este cel al unei tinere identificate drept Kaley, care a câștigat la începutul acestui an un proces împotriva Meta. În timpul audierilor, aceasta a povestit că, atunci când avea doar nouă ani, își făcuse zeci de conturi pe YouTube și Instagram pentru a genera aprecieri la propriile postări.

Scopul era să obțină mai multă interacțiune din partea altor utilizatori și sentimentul de validare pe care îl asocia cu numărul de aprecieri. Kaley a relatat că, în acea perioadă, se simțea deprimată, iar ulterior, la vârsta de 10 ani, a primit un diagnostic în acest sens.

Mai multe studii realizate în ultimii ani au analizat legătura dintre indicatorii de popularitate de pe rețelele sociale, precum aprecierile, și starea emoțională a adolescenților. Unele dintre aceste cercetări indică faptul că numărul de reacții primit online poate amplifica sentimente precum respingerea, nesiguranța sau depresia.

Ce este "scrolling-ul apocaliptic" și cum ne afectează. Ascensiunea conținutului de tip "short" din vremea pandemiei

Pandemia de Covid a determinat ca milioane de oameni să ajungă să stea cu ochii în telefoane pentru a fi la curent cu ultimele ştiri, noutăţi, decizii la nivel local, situaţia din spitale, cifre, statistici şi chiar oferte de locuri de muncă online. Aşa am ajuns să facem scrolling la nesfârșit pe rețelele de socializare, magazine online, restaurante cu livrare acasă şi o mulţime de aplicaţii. Mai nou, facem asta până târziu în noapte ca să fim la curent cu ultimele informaţii despre războiul din Ucraina, despre ţintele lui Putin şi comunicările oficiale din întreaga lume. Acest obicei a căpătat denumirea de doomsurfing sau doomscrolling, ori scrolling-ul apocaliptic.

Fluxul constant de știri și rețelele sociale nu se termină niciodată. Este unul dintre obiceiurile nocive pe care terapeuții le aud deseori din partea cuplurilor în care unul dintre parteneri este acuzat că nu acordă atenției partenerului. Decesele cauzate de Covid, bombardamentele din ţara vecină, ratele șomajului crescute, protestele din stradă și nu numai, toate vin parcă dintr-un robinet care nu poate fi închis. Ne doare ceva? Căutăm, cu scroll, remedii pe net. Vrem să ne reînnoim garderoba? Scrollăm în magazine cu haine online. Ne este foame şi nu avem chef să gătim? Scroll în aplicaţii cu restaurante şi cafenele.

Potrivit lui Nicole Ellison care studiază comunicarea și rețelele sociale la Școala de Informații a Universității din Michigan, acest lucru reprezintă „o mare cerere de procesare cognitivă”, însă nu face nimic altceva decât să ne agraveze stresul și anxietatea pe care le resimțim deja. De ani de zile oamenii au pus sub semnul întrebării beneficiile nete ale platformelor precum Twitter și Facebook și, deși unele studii au descoperit că rețelele sociale, atunci când sunt utilizate în mod responsabil, pot avea efecte pozitive asupra sănătății mintale, pot duce, de asemenea, la anxietate și depresie. Se întâmplă, deseori, pentru că privim prea multe fotografii sau deschidem link-uri către bârfele celebrităților. Dacă, la toate acestea, mai adăugăm pandemie şi război, efectele negative se intensifică.

Mesfin Bekalu, cercetător la Centrul Lee Kum Sheung pentru Sănătate și Fericire de la Școala de Sănătate Publică TH Chan din Harvard, observă că, deși multe știri sunt proaste, „în calitate de oameni avem tendința „naturală” de a acorda mai multă atenție la știri negative.” Mai nou, doomscrolling a fost desemnat unul dintre cuvintele Merriam-Webster pe care le urmărim, iar Dictionary.com l-a numit unul dintre cuvintele sale noi pe care le-am creat din cauza coronavirusului.

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