Care e starea de sănătate a lui Kim Jong Un și ce mâncăruri preferă. Deputat sud-coreean: Este obez și îi place foarte mult să se răsfețe

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un. Sursa foto: Agerpres

Potrivit unui deputat sud-coreean, care a citat rapoarte ale serviciilor de informaţii privind starea de sănătate a liderului de la Phenian, Kim Jong Un este "extrem de obez", dar nu dă semne că ar avea probleme medicale, relatează AFP și Agerpres.

Starea de sănătate a liderului nord-coreean, care este fumător și obez, și posibilitatea morții sale subite sunt subiecte de mare interes în contextul arsenalului nuclear al Coreei de Nord și al tensiunilor din regiune.

Deputatul sud-coreean Youn Kun-young a spus că liderul nord-coreean "este considerat extrem de obez, cântărind peste 140 de kilograme", după ce a citat date ale serviciilor de informaţii ale Seulului.

Potrivit deputatului, chiar dacă prezintă "un risc ridicat de boli cardiovasculare", Kim Jong Un nu a prezentat până acum dificultăți fizice și poate urca rapid scările.

"Putem considera că nu există semne ale unor probleme de sănătate, având în vedere monitorizarea atentă realizată de echipa sa medicală personală", a mai spus el.

În 2020, absența lui Kim Jong Un timp de aproximativ 20 de zile a dus la apariția unor speculații despre starea sa de sănătate.

Tatăl și bunicul său erau și ei fumători, aveau probleme cu greutatea și ambii au murit în urma unor atacuri de cord.

Ce mâncăruri preferă Kim Jong Un

Paul Smart, bucătar-şef la Hotelul Metropole din Hanoi, care a lucrat cu bucătarii personali ai lui Kim Jong Un în timpul summitului SUA-Coreea de Nord din 2019, a dezvăluit la acea vreme că liderul de la Phenian avea o înclinaţie pentru mâncărurile de lux, un contrast puternic cu penuria de alimente din ţara sa comunistă, izolată pe plan internaţional.

"Îi plac caviarul, homarul, produsele de înaltă calitate. Foie gras. Îi place foarte mult să se răsfeţe", a spus bucătarul de la Metropole, care a aflat de la bucătarii liderului comunist.