Accident mortal în Germania: Autocar plin cu turiști străini în drum spre Oktoberfest, răsturnat pe autostrada A96 / FOTO: captură video Bild

Un autocar care transporta 35 de turiști, aflați în drum spre festivalul Oktoberfest din Munchen, s-a răsturnat duminică dimineață pe autostrada A96 din Germania. Accidentul s-a soldat cu doi morți și cel puțin opt răniți grav, dintre care șase au fost transportați la spital cu elicoptere de salvare. Peste 250 de pompieri și salvatori au intervenit la fața locului, iar autostrada a fost complet blocată în ambele sensuri.

O excursie care trebuia să se încheie în hohotele de râs și atmosfera festivă de la celebrul Oktoberfest din Munchen s-a transformat într-un coșmar cumplit pe o autostradă din Germania. Un autocar plin cu turiști a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit într-o râpă, anunță Bild. În urma accidentului, două persoane au murit și cel puțin opt pasageri sunt în stare gravă.

Tragedia s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 06:00, pe autostrada A96, în apropiere de Buchloe (zona Ostallgäu, Bavaria), pe sensul de mers către Munchen. Autoritățile germane au confirmat identitatea și originea pasagerilor aflați la bordul vehiculului înmatriculat în Italia. O purtătoare de cuvânt a poliției din Oberbayern Nord a declarat: „Este vorba despre un grup de călători cu cetățenie filipineză”.

Deși primele estimări ale poliției indicau un număr de 50 de persoane în autocar, cifrele oficiale au fost corectate ulterior. În momentul accidentului, în vehicul se aflau 35 de pasageri.

Polițistul Martin Cornils, prezent la fața locului, a spus: „Pasagerii din autocar se îndreptau de la Milano spre Oktoberfest”. Cetățenii filipinezi erau stabiliți în Italia și, potrivit primelor informații, lucrau acolo.

Cum s-a produs accidentul: Autocarul a plonjat în afara șoselei

Conform primelor concluzii ale anchetatorilor de la fața locului, autocarul a pierdut controlul direcției și a ieșit de pe banda de rulare din dreapta, fără a fi lovit de un alt autovehicul. Vehiculul a căzut într-o pantă abruptă de pe marginea autostrăzii, iar parbrizul a fost sfărâmat în totalitate în urma impactului violent.

Pentru a stabili cauzele exacte ale derapajului, Parchetul a desemnat un expert tehnic însărcinat cu reconstituirea accidentului.

Desfășurarea de forțe a fost una masivă: aproximativ 250 de pompieri, paramedici și polițiști au intervenit de urgență. Pompierii au fost nevoiți să asigure stabilitatea autocarului răsturnat folosind lanțuri grele și calți de lemn, pentru a preveni prăbușirea suplimentară a acestuia pe versant.

Bilanțul victimelor: Doi morți, șase răniți transportați cu elicopterul și șoferul audiat

Impactul s-a soldat cu pierderi de vieți omenești și numeroase traumatisme grave. O persoană a decedat pe loc, în timp ce o a doua victimă, aflată inițial în stare critică, s-a stins la scurt timp din cauza rănilor suferite.

Autoritățile au menționat că situația medicală rămâne extrem de dinamică: „Am cerut colegilor din teren să evalueze situația. În prezent, putem confirma că există numeroși răniți, situația fiind una foarte dinamică”.

Cel puțin opt persoane au suferit răni severe. Dintre acestea, șase pacienți au fost transportați de urgență la spital cu elicoptere de salvare, iar alți doi au fost preluați de ambulanțe terestre. Ghidul turistic al grupului se află de asemenea internat pentru îngrijiri medicale.

În mod surprinzător, șoferul autocarului, un bărbat în vârstă de 41 de ani, a scăpat fără răni majore și a putut fi audiat deja de către polițiști. Un detaliu macabru a fost remarcat pe partea din spate a vehiculului înmatriculat în Italia, unde figura un slogan publicitar ironizat de tragicul deznodământ: „Încrede-te în noi pentru nevoile tale de călătorie”.

Din cauza accidentului și a operațiunilor complexe de salvare, autostrada A96 a fost complet blocată în ambele sensuri între nodurile Buchloe-Ost și Landsberg am Lech-West, traficul fiind deviat.