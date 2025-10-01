Festivalul Oktoberfest, închis după o explozie urmată de o ameninţare cu bombă

Festivalul berii Oktoberfest, cel mai cunoscut eveniment de acest tip din lume, a fost închis miercuri după ce autoritățile din München au primit o amenințare cu bombă, transmite Agerpres. Alerta a fost transmisă în urma unei explozii despre care anchetatorii cred că are legătură cu o dispută familială. Un suspect a fost găsit mort în apropiere, a transmis agenția DPA.

Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al orașului se precizează că zona festivalului a fost evacuată „din cauza unei amenințări cu bombă în legătură cu explozia din nordul Münchenului”.

Primăria a anunțat că amenințarea a venit sub forma unei scrisori.

Trei mașini au ars în urma exploziei

Poliția a intervenit miercuri dimineață, la ora locală 04:41 (02:41 GMT), după ce un apel semnala un incendiu și explozii într-un cartier rezidențial din sudul capitalei bavareze. În clădirea cuprinsă de flăcări au fost descoperite dispozitive explozive improvizate, iar echipe speciale au fost chemate să le neutralizeze. În zonă au putut fi observate trei mașini arse.

Autoritățile au dispus evacuarea locuitorilor pe o rază de 200 de metri, iar la fața locului au acționat sute de pompieri și polițiști înarmați.

O persoană a murit

Două persoane au fost rănite în incendiu, care – potrivit anchetatorilor – ar fi izbucnit pe fondul unui conflict familial. Una dintre victime, găsită lângă un lac aflat la circa 10-15 minute de mers pe jos de clădire, a murit ulterior.

Bărbatul decedat, cetățean german, este suspectat că ar fi provocat incendiul. Polițiștii au efectuat percheziții la locuința acestuia din Starnberg, un oraș aflat în apropiere.

O altă persoană este în continuare dată dispărută, dar poliția susține că nu reprezintă un pericol.

De asemenea, a fost verificată o posibilă conexiune cu gruparea de extremă stânga Antifa, după ce pe Internet a apărut un mesaj anonim prin care cineva își asuma responsabilitatea pentru atac. Autoritățile consideră însă că mesajul este fals.

„Din informaţiile pe care le avem în prezent, este destul de clar că investigăm o dispută familială”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. Prin urmare, anchetatorii exclud în acest moment o motivație politică.

Festivalul Oktoberfest atrage anual milioane de turiști din întreaga lume

Festivalul Oktoberfest, cunoscut de localnici ca Wiesn, atrage anual milioane de turiști din întreaga lume pe pajiștea Theresienwiese din München. Ediția din 2025 se desfășoară între 20 septembrie și 5 octombrie.

Deocamdată nu se știe când va fi redeschis evenimentul, întrucât verificările de securitate sunt încă în desfășurare. În momentul în care poliția a făcut primele anunțuri, vizitatorii așteptau deja la porțile festivalului, care în timpul săptămânii se deschide la ora locală 10:00.

„Poliţia va face tot posibilul pentru a se asigura că Wiesn este percheziţionat complet până la ora 17:00, pentru a se garanta securitatea”, a scris pe Instagram primarul orașului München, Dieter Reiter. „Dacă nu va fi aşa, voi anunţa acest lucru, iar Wiesn nu se va deschide astăzi. Îmi pare rău, nu există altă soluţie. Siguranţa este pe primul loc”, a adăugat edilul.

Incidentul reprezintă a doua situație tensionată la ediția din acest an a festivalului. Sâmbătă, îmbulzeala a provocat panică și a dus la blocarea temporară a unor căi de acces.