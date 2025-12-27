Ambasada SUA la Bucureşti, 2 mesaje despre România în doar câteva ore. "Am lucrat cot la cot pentru securitate regională"

"O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide, angajamente credibile și cooperare constantă cu partenerii cheie. În 2025, Statele Unite și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională și a consolida poziția NATO pe flancul estic.

Printre momentele importante ale acestui an se numără:

Summitul NATO, unde aliații au aprobat propunerea președintelui Trump de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, întărind capacitatea de descurajare a Alianței.

Exercițiul Saber Guardian 25, care a sporit interoperabilitatea și coordonarea operațională între forțele participante.

Participarea Forțelor Aeriene ale SUA la Bucharest International Air Show, consolidând cooperarea în domeniul apărării aeriene.

Exercițiul Sea Breeze 2025, care susține securitatea Mării Negre împreună cu partenerii regionali.

Aceste acțiuni reprezintă doar o parte din eforturile depuse în 2025 pentru a întări securitatea transatlantică și pentru a asigura că Statele Unite și aliații săi rămân pregătiți, capabili și hotărâți să apere interesele comune", a transmis Ambasada SUA la Bucureşti vineri seară.

Sâmbătă dimineaţă, un nou mesaj despre România

"Asigurarea siguranței și securității americanilor, atât acasă, cât și în străinătate, rămâne o prioritate absolută. În 2025, Statele Unite au colaborat strâns cu partenerii, inclusiv România , pentru a proteja frontierele, a întări reziliența cibernetică, a îmbunătăți cooperarea în domeniul aplicării legii și a oferi servicii esențiale cetățenilor din întreaga lume.

Printre momentele cheie ale acestui an se numără:

Combaterea imigrației ilegale, prin implementarea politicilor sub conducerea președintelui Trump și a secretarului Rubio pentru securizarea frontierelor și consolidarea siguranței naționale.

Consolidarea securității cibernetice, prin exerciții precum Cyber Defense – Saber Guardian 25, care au îmbunătățit pregătirea și cooperarea împotriva amenințărilor cibernetice în continuă evoluție.

Cooperarea în domeniul aplicării legii, prin parteneriate cu autoritățile române și agențiile locale pentru sporirea securității, facilitarea schimbului de informații și prevenirea criminalității.

Activități consulare în România, prin furnizarea de servicii esențiale cetățenilor americani și români, de la asistență pentru pașapoarte la suport în situații de urgență, asigurând siguranța și sprijinul necesar tuturor.

Aceste acțiuni reprezintă doar o parte din eforturile depuse în 2025 pentru a face Statele Unite mai sigure, mai puternice și mai pregătite.

Pe măsură ce privim spre 2026, rămânem dedicați protejării americanilor, promovării parteneriatelor de securitate și susținerii valorilor care mențin țara noastră în siguranță", mai transmit reprezentanţii ambasadei pe Facebook.