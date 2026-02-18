Autobuz blocat în nămeți, salvat de oameni: L-au împins până l-au repus în mișcare

Mai mulți oameni au intervenit și au început să îl împingă pentru a-l scoate din zăpadă, iar după eforturi susținute au reușit să îl repună în mișcare.

Autorităţile din Capitală şi din judeţul Ilfov au informat miercuri că se deszăpezesc prioritar bulevarde, străzi principale, trotuare aferente spitalelor, staţii STB, pasaje, ulterior intervenindu-se şi pe străzi mai mici, alei şi trotuare.

Deszăpezire cu prioritate pe arterele principale și în zonele sensibile

Reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti au informat că echipele de salubrizare ale sectoarelor continuă deszăpezirea pe bulevarde şi străzi principale, în special pe unde circulă mijloacele de transport în comun, ulterior intră pe străzi mai mici, alei şi trotuare. Prioritate au trotuarele aferente spitalelor, staţiile STB şi pasajele.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se află la Centrul Municipal Integrat pentru Situaţii de Urgenţă, de unde monitorizează în timp real situaţia din teren, alături de şeful ISUBIF, generalul de brigadă Irinel Precup.

Operatorii de salubritate au raportat la ora 10:00 că vor acţiona pe arterele principale şi secundare, cu utilaje, lucrători manuali şi coordonatori, astfel: Sector 1 - Romprest - 36 de utilaje şi 239 de operatori; Sector 2 - Supercom - 35 utilaje, 200 operatori şi 13 coordonatori; Sector 3 - Direcţia de Salubritate - 40 de utilaje şi 300 de operatori; Sector 4 - Rosal - 68 de utilaje şi 380 de operatori; Sector 5 - Salubritate - 56 de utilaje, 150 de operatori şi 20 de coordonatori; Sector 6 - ASP Salubrizare - 80 de utilaje şi 460 de operatori (pe două ture).