€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Autobuz blocat în nămeți, salvat de oameni: L-au împins până l-au repus în mișcare
Data actualizării: 11:36 18 Feb 2026 | Data publicării: 11:30 18 Feb 2026

Autobuz blocat în nămeți, salvat de oameni: L-au împins până l-au repus în mișcare
Autor: Dana Mihai

Autobuz blocat în nămeți, salvat de oameni: L-au împins până l-au repus în mișcare Autobuz blocat în nămeți, salvat de oameni: L-au împins până l-au repus în mișcare

Un autobuz STB s-a blocat în nămeți, după ce a derapat din cauza zăpezii de pe carosabil, rămânând înțepenit în stratul consistent de omăt.

Mai mulți oameni au intervenit și au început să îl împingă pentru a-l scoate din zăpadă, iar după eforturi susținute au reușit să îl repună în mișcare.

@puiumadalin Oamenii se chinuie sa scoata autobuzul din nameți. Zapada a luat primarii prin surprindere iar Bucurestiul e paralizat #stiri #fyp #ninge #ninsoare #zapada ♬ sunet original - Madalin Puiu

Autorităţile din Capitală şi din judeţul Ilfov au informat miercuri că se deszăpezesc prioritar bulevarde, străzi principale, trotuare aferente spitalelor, staţii STB, pasaje, ulterior intervenindu-se şi pe străzi mai mici, alei şi trotuare.

Deszăpezire cu prioritate pe arterele principale și în zonele sensibile

Reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti au informat că echipele de salubrizare ale sectoarelor continuă deszăpezirea pe bulevarde şi străzi principale, în special pe unde circulă mijloacele de transport în comun, ulterior intră pe străzi mai mici, alei şi trotuare. Prioritate au trotuarele aferente spitalelor, staţiile STB şi pasajele.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se află la Centrul Municipal Integrat pentru Situaţii de Urgenţă, de unde monitorizează în timp real situaţia din teren, alături de şeful ISUBIF, generalul de brigadă Irinel Precup.

Operatorii de salubritate au raportat la ora 10:00 că vor acţiona pe arterele principale şi secundare, cu utilaje, lucrători manuali şi coordonatori, astfel: Sector 1 - Romprest - 36 de utilaje şi 239 de operatori; Sector 2 - Supercom - 35 utilaje, 200 operatori şi 13 coordonatori; Sector 3 - Direcţia de Salubritate - 40 de utilaje şi 300 de operatori; Sector 4 - Rosal - 68 de utilaje şi 380 de operatori; Sector 5 - Salubritate - 56 de utilaje, 150 de operatori şi 20 de coordonatori; Sector 6 - ASP Salubrizare - 80 de utilaje şi 460 de operatori (pe două ture).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

stb
oameni
masina
zapada
iarna
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Autobuz blocat în nămeți, salvat de oameni: L-au împins până l-au repus în mișcare
Publicat acum 25 minute
Tensiuni în Senatul României: Motivul pentru care partidele de opoziție au ieșit din sală
Publicat acum 36 minute
Moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, depusă în Senat de grupul PACE
Publicat acum 38 minute
Taximetrist găsit mort în maşină pe o stradă din Capitală
Publicat acum 42 minute
Călin Georgescu, chemat de urgență la tribunal după mișcarea a doi judecători
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 42 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Ride-sharing. Cât costă cu Bolt o cursă de 30 minute, acum, în București, din cauza zăpezii
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Bucureștiul sub zăpadă. Elena Mateescu (ANM) anunță noi ninsori: Ce îi așteaptă pe români în weekend / Prognoza meteo actualizată
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close