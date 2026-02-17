€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Poveste de succes românească. Cum a devenit Aveuro International un reper în transportul de persoane
Data publicării: 11:46 17 Feb 2026

Poveste de succes românească. Cum a devenit Aveuro International un reper în transportul de persoane
Autor: Dana Mihai

Poveste de succes românească. Cum a devenit Aveuro International un reper în transportul de persoane - Freepik Poveste de succes românească. Cum a devenit Aveuro International un reper în transportul de persoane - Freepik

În inima industriei europene de transport se conturează povestea unui producător român de microbuze care a reușit să se dezvolte prin adaptare și inovație.

Aveuro International, companie cu sediul în Câmpina, și-a construit în ultimul deceniu un parcurs solid pe piața transportului de persoane, devenind un reper atât în România, cât și pe piețele externe.

Povestea producătorului român începe în urmă cu peste zece ani, odată cu lansarea primelor modele de microbuze, moment din care compania a privit aproape simultan către export. Încă din 2015, reprezentanții companiei au început să urmărească piețele externe, fiind prezenți constant la cele mai mari târguri internaționale de profil din Belgia, Germania și Spania.

Portofoliul s-a extins rapid, de la microbuze premium pentru transport de persoane până la vehicule dedicate transportului școlar și transportului urban. Fiecare model a fost adaptat unui segment clar de piață, în funcție de cerințele specifice.

Model de 19 locuri pe platformă Sprinter

Printre modelele prezentate se numără un microbuz de 19 locuri, realizat pe platformă Sprinter, descris ca fiind primul microbuz de acest tip produs în Europa. Configurația include dotări de confort, precum scaune din piele și un sistem multimedia conectat permanent la internet. Vehiculul dispune de o baterie de mare capacitate, care poate fi încărcată complet în mai puțin de o oră.

Pentru vehiculele de capacitate mai mare, soluțiile propuse sunt construite pe platforme robuste și sunt echipate cu sisteme avansate de siguranță, precum menținerea benzii de rulare, recunoașterea semnelor de circulație și monitorizarea unghiului mort.

În ceea ce privește transportul urban electric, autonomia este un criteriu esențial, microbuzele putând ajunge până la 500 de kilometri, potrivit informațiilor prezentate. Interesul pentru electrificare a apărut încă din 2017, iar procesul de dezvoltare și omologare a durat aproximativ un an.

Un element distinctiv îl reprezintă soluțiile de accesibilitate, fiind menționat un sistem unic de acces lateral pentru cărucioare rulante, direct de pe trotuar. În paralel, compania a dezvoltat și microbuze școlare adaptate cerințelor locale, vânzările din România contribuind la consolidarea imaginii la export.

Prin strategia orientată către export, diversificarea portofoliului și investițiile timpurii în soluții electrice, producătorul român demonstrează că o companie locală poate deveni un jucător relevant la nivel regional.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Aveuro International
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Maia Sandu, s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA
Publicat acum 16 minute
Criză de identitate fără precedent: Tot mai mulți evrei critică politicile Israelului, după izbucnirea războiului din Gaza
Publicat acum 44 minute
Poveste de succes românească. Cum a devenit Aveuro International un reper în transportul de persoane
Publicat acum 53 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Scandalul Epstein reaprins. Trump se declară nevinovat și aruncă vina pe Clinton
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 1 minut
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Publicat acum 2 ore si 37 minute
O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
Publicat acum 1 ora si 31 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Mircea Badea: „Este bun articolul de pe DC News”. L-ați ratat? Citiți-l aici
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close