Poveste de succes românească. Cum a devenit Aveuro International un reper în transportul de persoane

Aveuro International, companie cu sediul în Câmpina, și-a construit în ultimul deceniu un parcurs solid pe piața transportului de persoane, devenind un reper atât în România, cât și pe piețele externe.

Povestea producătorului român începe în urmă cu peste zece ani, odată cu lansarea primelor modele de microbuze, moment din care compania a privit aproape simultan către export. Încă din 2015, reprezentanții companiei au început să urmărească piețele externe, fiind prezenți constant la cele mai mari târguri internaționale de profil din Belgia, Germania și Spania.

Portofoliul s-a extins rapid, de la microbuze premium pentru transport de persoane până la vehicule dedicate transportului școlar și transportului urban. Fiecare model a fost adaptat unui segment clar de piață, în funcție de cerințele specifice.

Model de 19 locuri pe platformă Sprinter

Printre modelele prezentate se numără un microbuz de 19 locuri, realizat pe platformă Sprinter, descris ca fiind primul microbuz de acest tip produs în Europa. Configurația include dotări de confort, precum scaune din piele și un sistem multimedia conectat permanent la internet. Vehiculul dispune de o baterie de mare capacitate, care poate fi încărcată complet în mai puțin de o oră.

Pentru vehiculele de capacitate mai mare, soluțiile propuse sunt construite pe platforme robuste și sunt echipate cu sisteme avansate de siguranță, precum menținerea benzii de rulare, recunoașterea semnelor de circulație și monitorizarea unghiului mort.

În ceea ce privește transportul urban electric, autonomia este un criteriu esențial, microbuzele putând ajunge până la 500 de kilometri, potrivit informațiilor prezentate. Interesul pentru electrificare a apărut încă din 2017, iar procesul de dezvoltare și omologare a durat aproximativ un an.

Un element distinctiv îl reprezintă soluțiile de accesibilitate, fiind menționat un sistem unic de acces lateral pentru cărucioare rulante, direct de pe trotuar. În paralel, compania a dezvoltat și microbuze școlare adaptate cerințelor locale, vânzările din România contribuind la consolidarea imaginii la export.

Prin strategia orientată către export, diversificarea portofoliului și investițiile timpurii în soluții electrice, producătorul român demonstrează că o companie locală poate deveni un jucător relevant la nivel regional.