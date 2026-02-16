€ 5.0953
Data publicării: 12:46 16 Feb 2026

ANSVSA, consultare națională pentru elaborarea unei strategii privind gestionarea câinilor fără stăpân
Autor: Crişan Andreescu

Maidanezi

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) inițiază o consultare la nivel național pentru elaborarea unei strategii integrate și coerente privind gestionarea câinilor fără stăpân.

În contextul unor situații semnalate recent în spațiul public, ANSVSA subliniază că soluțiile sustenabile nu pot fi izolate sau exclusiv reactive, ci trebuie construite printr-un efort coordonat, la nivel național, cu implicarea tuturor actorilor relevanți.

'Gestionarea câinilor fără stăpân trebuie susținută printr-o strategie națională integrată, coerentă și aplicabilă. Aceasta trebuie construită împreună cu autoritățile locale, specialiștii din domeniul sanitar-veterinar și societatea civilă. Demersul de consultare pe care îl lansăm urmărește să identifice soluții durabile, cu accent pe prevenție, sterilizare, responsabilizarea deținătorilor și mecanisme clare de monitorizare și control, în deplin respect față de bunăstarea animalelor', a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, citat în comunicat.

Astfel, în perioada imediat următoare, ANSVSA va organiza întâlniri de lucru cu organizații și asociații de protecție a animalelor, reprezentanți ai administrației publice locale, Colegiul Medicilor Veterinari din România, precum și specialiști în domeniul sănătății publice, cu scopul de a contura o strategie națională integrată de gestionare a câinilor fără stăpân.

Strategia ar putea fi axată pe: prevenție și sterilizare sistematică; responsabilizarea deținătorilor de animale; identificare și microcipare corectă; educație și conștientizare publică; mecanisme clare de monitorizare și control.

Vezi și: Doi câini au fost găsiți morți în locuința unui bărbat în Dolj. Ce pedeapsă a primit

La nivel național, DSVSA-urile județene, în colaborare cu Birourile pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției, vor intensifica verificările pe întreg lanțul de gestionare a câinilor fără stăpân - de la activitatea de capturare și transport, până la condițiile structurale și operaționale din adăposturi. Aceste acțiuni urmăresc asigurarea respectării cadrului legal în vigoare, consolidarea standardelor de bunăstare, precum și verificarea îndeplinirii obligațiilor privind identificarea și înregistrarea animalelor, trasabilitatea acestora și utilizarea produselor medicinale veterinare.

ANSVSA precizează că va continua să promoveze transparența activităților din adăposturile de câini de pe întreg teritoriul țării, pe pagina dedicată www.registru-caini.ro, asigurându-le celor interesați imaginea dimensiunii reale a gestionării câinilor fără stăpân.

Instituția menționează că suspendarea sau interzicerea activității unui adăpost de câini echivalează cu interdicția de capturare, transport, adăpostire a exemplarelor libere de pe domeniul public și implicit imposibilitatea continuării derulării serviciilor/contractelor pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Marți, pe rețelele de socializare ale unui ONG care are ca obiect de activitate protecția animalelor, au fost publicate imagini care ar fi fost surprinse în adăpostul privat de la Suraia, unde un câine era maltratat și mai apoi eutanasiat. Adăpostul ar fi fost gestionat de un medic veterinar. Ancheta este în desfășurare.

Activitatea adăpostului privat de câini din localitatea Suraia a fost suspendată de autorități, după apariția în spațiul public a unor imagini care surprind modul în care au fost tratați și eutanasiați câinii, a informat, miercuri, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea, precizează Agerpres.

