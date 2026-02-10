Bucureștenii pot obține facturi mai mici, dacă au primit apă caldă sub 50 de grade. Cum e posibil

”Suntem PRO corectitudine și transparență!

Tocmai de aceea aducem clarificări privind calculul facturii de energie termică pentru apă caldă și căldură. Întregul mecanism este clar stipulat în contractul pe care asociațiile de proprietari și consumatorii casnici l-au semnat cu Termoenergetica.

Iar aici, conform legii, E DEJA INCLUS ȘI PUS ÎN APLICARE un mecanism de ajustare a facturii în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați (temperatură sub limita contractuală).

Concret, Termoenergetica are anumite obligații de livrare a agentului termic, iar în cazul în care nu respectă ceea ce este stipulat în contract, factura se reduce. Metodologia de stabilire a diminuărilor acordate este prevăzută în Ordinul 91/2007, aprobat de ANRSC.

Obligațiile noastre:

Să furnizăm apă caldă la o temperatură cuprinsă între 55 și 60 de grade Celsius, cu o abatere de +/- 5 grade.

Să furnizăm agent termic pentru încălzire astfel încât să fie asigurat confortul termic în locuințe;

Să facturăm energia termică numai în conformitate cu metodologia de calcul aprobată;

Să acordăm despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperile în alimentare survenite din vina noastră.

Consumatorii au dreptul: