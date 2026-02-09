€ 5.0934
Stiri

Stenoza aortică nu este doar boala vârstnicilor: Ce trebuie să știe toți tinerii. Explicația prof. dr. Victor Costache (SANADOR) / video
Data publicării: 18:09 09 Feb 2026

EXCLUSIV Stenoza aortică nu este doar boala vârstnicilor: Ce trebuie să știe toți tinerii. Explicația prof. dr. Victor Costache (SANADOR) / video
Autor: Elena Aurel

durere inima (2) Sursa foto: Freepik, @jcomp

Stenoza aortică poate apărea la pacienți de toate vârstele, avertizează prof. dr. Victor Costache.

Prof. dr. Victor Costache, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR, a vorbit despre stenoza aortică și a explicat că, deși aceasta este întâlnită mai des la vârstnici, ea poate apărea și la nou-născuți, copii, adolescenți și oameni de toate vârstele. 

Acesta a explicat că cea mai eficientă intervenție pentru copii și adolescenți este operația Ross, care permite ca valva să crească odată cu pacientul, spre deosebire de protezele mecanice care pot crea probleme odată cu creșterea pacientului. 

„La copii și adolescenți, cea mai bună intervenție este operația Ross - un fel de autotransplant al valvei pulmonare și în echipa noastră am realizat această intervenție în care luăm rădăcina pulmonară cu valva aortică și o punem în poziție aortică. Este cea mai bună soluție pentru cei mai tineri pacienți care au nevoie de o valvă care să crească împreună cu ei.

Vă imaginați la un copil de 11-12 ani, care are un inel aortic foarte mic, dacă îi vei pune o proteză mecanică, nu vei face decât să înlocuiești o stenoză aortică cu o valvă mecanică care va deveni stenozantă prin creșterea pacientului. Deci opera Ross este excelentă pentru pacienții tineri, copii, adolescenți, pacienții foarte tineri”, a spus prof. dr. Victor Costache.

VEZI ȘI: Stenoza aortică nu apare doar la vârstnici. Prof. dr. Victor Costache (SANADOR): Când trebuie făcută ecografia cardiacă / video

Implantarea valvelor mecanice la pacienții tineri

Prof. dr. Victor Costache a explicat că la pacienții tineri, după decada a doua de vârstă, implantarea valvelor mecanice se poate face endoscopic și necesită tratament anticoagulant.

„După decada a doua de vârstă, intrăm în sfera terapiilor minim invazive. La acești pacienți tineri trebuie să le implantăm o valvă mecanică. Este o valvă care va necesita un tratament anticoagulant, dar este o valvă care se poate implanta endoscopic. De mult am renunțat la realizarea intervențiilor clasice, prin deschiderea întregului stern.

La acești pacienți facem toate operațiile endoscopic, printr-o mică incizie în spațiul intercostal și putem implanta o valvă mecanică. Ulterior, pacientul va lua tratament anticoagulant. Vestea bună este că, în momentul de față, avem generații noi de proteze mecanice, așa-numitele valve ce necesită un timp de coagulare foarte scăzut, undeva între 1,5 și 2.

Îmi aduc aminte când am început această specialitate, INR-urile pentru valve mecanice erau undeva între 3 și 4, în cazul protezelor mitrale, iar acum avem INR-uri între 1,5 și 2. Este un salt extraordinar la nivel tehnologic. Protezele sunt făcute acum din carbon pirolitic și astfel se permite un material bine acceptat de organism și astfel putem ținti niște INR-uri joase”, a spus prof. dr. Victor Costache.

Prof. dr. Victor Costache, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR

Valva RESILIA: Bioproteză de ultimă generație

Prof. dr. Victor Costache a explicat că, odată cu avansarea în vârstă, pacienții pot beneficia de valve biologice moderne care nu necesită tratament anticoagulant și care pot fi implantate endoscopic. 

„Ulterior, cu avansarea în vârstă, putem vorbi de soluții noi, valve biologice de ultimă generație, cum ar fi valva RESILIA, de exemplu. Este o bioproteză de ultimă generație care are marele avantaj că exclude folosirea tratamentului anticoagulant. Și pe aceasta o implantăm endoscopic, fără deschiderea sternului.

Practic, în momentul de față, în afară de tehnica Ross pe care o facem la pacienții foarte tineri, restul întregii game de proteze cardiace se implantează minim-invaziv endoscopic”, a spus prof. dr. Victor Costache la DC News și DC Medical. 

Video:

