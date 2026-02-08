Imunitatea „naturală” poate costa viața. Ce ar trebui să știe părinții care se întreabă dacă sunt vaccinurile suficient de testate

În interviul cu prof. dr. Emilian Popovici, jurnalistul a adus în discuție una dintre cele mai controversate teme din spațiul public: Sunt vaccinurile moderne suficient testate sau câștigă teren ideea că este mai bine ca un copil să facă boala pentru a dobândi imunitate naturală?

"Nu poate să fie mai bine să faci boala naturală pentru că vorbim de boli infecțioase și vedeți că nu există boale infecțioase fără complicații și complicațiile sunt cele care în marea majoritate a cazurilor duc la deces.

Varicela, boală "ușoară"? Cazurile care au schimbat totul

Am avut o discuție cu o infecționistă care era și pediatră și am întrebat-o așa, într-o discuție amicală, dacă ea și-ar vaccina copiii pentru varicele. Se știe că varicelea între febrele eruptive este cea mai puțin zgomotoasă și cu evoluția, să spunem, cea mai benignă. Mi-a răspuns că: "Dacă m-aș gândi la evoluția majorității copiilor care fac această boală probabil că nu i-aș vaccina pentru că se știe că majoritatea copiilor fac forme benigne de varicele fără probleme deosebite", dar tot ea a spus: "Dacă m-aș gândi la copiii care au decedat în urma varicelei i-aș vaccina de două ori pentru că aproape toate decesele au apărut la copii care nu aveau niciun factor aparent de risc".

Deci iată cât de imprevizibilă este evoluția unei boli infecțioase și cât de mare este riscul la care își supun copiii cei care gândesc că este mai bine să facă o boală infecțioasă ca să dobândească imunitatea naturală. Deci repet ideea nu există boală infecțioasă fără complicații iar apariția complicațiilor în foarte, foarte multe situații este absolut imprevizibilă.

Mesaj dur pentru medicii care descurajează vaccinarea

Mai sunt din păcate și unii medici, sper că nu foarte mulți, dar care spun așa: "Lasă, nu-ți vaccina copilul dacă nu se îmbolnăvește a scăpat și cu asta basta, dacă se îmbolnăvește vii cu el la mine și-l tratezi". Aceștia sunt niște extraordinari inconștienți pentru că așa cum am spus anterior nimeni nu poate, cu excepția lui Dumnezeu, să anticipeze evoluția unei boli infec'ioase în niciun caz", a explicat prof. dr. Emilian Popovici la ANTI-MIT.