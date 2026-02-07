Explozie într-un bloc din Chitila

În această dimineață, în jurul orei 04, pompierii ISU B-IF au intervenit pe Intrarea Banatului, localitatea Chitila, județul Ilfov, unde a avut loc o explozie într-o garsonieră de la etajul 3, dintr-un bloc cu 4 etaje.

"Explozia nu a fost urmată de incendiu. În urma acesteia au fost desprinse elemente de tâmplărie din blocul în cauză.

Au fost evacuate în total 40 de persoane. Două victime din garsoniera în care s-a produs explozia, care au suferit arsuri, au fost asistate medical la fața locului și transportate la spital.

De asemenea, la caz a fost solicitată prezența unei echipe din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru evaluarea situației potrivit competențelor.

Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu 5 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, 2 autospeciale de transport personal și victime multiple, 2 ambulanțe SMURD, și în sprijin, un echipaj SABIF", informează ISU B-IF.