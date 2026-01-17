€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Eveniment Accident în Capitală: un tânăr fără permis, beat și cu maşina furată
Data actualizării: 18:52 17 Ian 2026 | Data publicării: 18:52 17 Ian 2026

Accident în Capitală: un tânăr fără permis, beat și cu maşina furată
Autor: Giorgi Ichim

politie masina Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Accident produs în Capitală de un tânăr care nu avea permis, era beat, iar maşina era furată.

 

Un bărbat în vârstă de 25 de ani a produs un accident rutier pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, iar poliţiştii au descoperit că el nu avea permis de conducere, consumase alcool, iar maşina era furată, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat al Poliţiei Rutiere, joi noaptea, în jurul orei 00:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Şoseaua Electronicii din Sectorul 2 al Capitalei.

Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulaţie din care au rezultat exclusiv pagube materiale.

Conducătorul auto, în vârstă de 25 de ani, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la sediul INML, în vederea prelevării de mostre biologice. Conform buletinului de analiză toxicologică, a rezultat o îmbibaţie alcoolică de 1,88 g/l alcool pur în sânge.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că tânărul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Ulterior, la Secţia 28 Poliţie a fost înregistrată o plângere pentru furtul autoturismului condus de bărbatul în vârstă de 25 de ani.

În consecinţă, poliţiştii l-au reţinut pe tânărul respectiv pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi furt în scop de folosinţă.

Un magistrat a emis vineri un mandat de arestare preventivă pe numele acestuia pentru 30 de zile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident capitala
accident bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat acum 32 minute
Cinci morţi în două avalanşe produse în Austria
Publicat acum 57 minute
Patriarhia Română, reacţie la decesul teologului Răzvan Ionescu
Publicat acum 1 ora si 11 minute
E mai frig decât e normal în ianuarie. Climatologul Roxana Bojariu, precizări despre vreme
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Donald Trump anunţă tarife pentru Danemarca şi ţările care o sprijină în Groenlanda
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close