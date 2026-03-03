€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940
 
DCNews Stiri Compozitorul Jolt Kerestely, creatorul piesei ”Copacul”, a murit. ”Ne despărţim de om, dar nu şi de muzica lui”
Data publicării: 22:14 03 Mar 2026

Compozitorul Jolt Kerestely, creatorul piesei ”Copacul”, a murit. ”Ne despărţim de om, dar nu şi de muzica lui”
Autor: Alexandra Firescu

lumanare Lumânare, doliu. Foto: Pixabay

A murit Jolt Kerestely.

Compozitorul Jolt Kerestely a murit marţi, la vârsta de 91 de ani, a anunţat Teatrul de Revistă "Constantin Tănase.

"Astăzi s-a mai stins o stea a muzicii uşoare româneşti... Îndrăgitul şi emblematicul compozitor a plecat dintre noi lăsându-ne moştenire cele mai frumoase cântece de dragoste, musicaluri şi operete de succes. 'Copacul' său interpretat de inegalabilul Aurelian Andreescu se află şi acum, după aproape 6 decenii, în top-ul celor mai frumoase şlagăre româneşti din toate timpurile", a anunţat Teatrul de Revistă "Constantin Tănase”, pe Facebook. 

Zsolt Kerestely s-a născut în 12 mai 1934, în localitatea Şiclod, judeţul Harghita. 

”Vila Copacul”, primul studio muzical particular

"Azi, 3 martie 2026, s-a stins marele compozitor Jolt Kerestely (12 mai 1934, Siclod, Harghita - 3 martie 2026). (...) Jolt Kerestely (sau Joly, aşa cum îi spuneau colegii) a împletit cariera de compozitor cu cea de maestru de sunet. După 1989, a deschis primul studio muzical particular, dotat profesionist, în propria casă, numită şi ”Vila Copacul”, situată lângă Stadionul Dinamo. A continuat să compună, să lanseze CD-uri şi să muncească în studio alături de fiul său, Andrei Kerestely, care a urmat aceeaşi carieră - compozitor şi inginer de sunet. Un om care a dus o viaţă aproape sportivă (alergare, ciclism, mers pe jos, alimentaţie sănătoasă) a avut o conduită fair play faţă de toţi colaboratorii şi colegii. Delicateţea, discreţia şi sensibilitatea sa s-au manifestat deplin în creaţia muzicianului", a scris compozitorul Andrei Tudor pe Facebook.

”Ne despărţim de om, dar nu şi de muzica lui”

Cântăreţii Marcel Pavel, Mirabela Dauer, Paul Surugiu-Fuego, Gheorghe Gheorghiu şi compozitorul Ionel Tudor îşi exprimă regretul la moartea compozitorului Jolt Kerestely.

"Un muzician de excepţie, un om minunat cum rar am întâlnit! Maestrul lasă în urma sa o linişte apăsătoare, ca după ultima notă a melodiei 'Copacul', melodia fiind o capodoperă muzicală care ne-a mângâiat sufletul ani la rând. Muzica sa a însemnat şi înseamnă emoţie pură, o punte între generaţii! Ne despărţim de om, dar nu şi de muzica lui. Ea va continua să ne însoţească, să ne aline şi să ne aducă aminte că marii artişti nu pleacă niciodată cu adevărat, ei trăiesc prin ceea ce au dăruit lumii. P.S. Sunt onorat de prietenia pe care mi-a acordat-o, de colaborările noastre profesionale! Drum lin, prieten drag", scrie Marcel Pavel pe pagina sa de Facebook.

”Astăzi spun mulțumesc”

"Un creator de şlagăre nemuritoare, un spirit ales, un om care a trăit în armonie, demnitate şi iubire pentru cântec. Pentru mine, a fost mai mult decât un mare compozitor - a fost o legătură de suflet, o întâlnire providenţială, o filă preţioasă din drumul meu artistic. Melodii precum 'Însingurare' sau 'Cine iubeşte' vor rămâne vii, pentru că poartă amprenta unei sensibilităţi rare şi a unui talent care nu apune. Astăzi nu spun 'adio', ci 'mulţumesc'. Mulţumesc pentru muzică, pentru încredere, pentru emoţie. Dumnezeu să vă odihnească în lumină, Maestre. Iar cântecele dumneavoastră să ne fie mereu punte între cer şi inimile noastre", a spus Mirabela Dauer.

”A fost bun, blând şi cald”

"Mi-a fost ca un părinte muzical, cu linişte, sfaturi şi fericire! Avem împreună peste 20 de cântece, mai multe albume şi sunt onorat că anul trecut de ziua lui l-am putut omagia la TVR 2! Pentru mine înseamnă Start. La el am păşit prima oară în Bucureşti, cu mama, când aveam 15 ani şi el m-a trimis la mentorul meu, maestrul George Grigoriu. Peste ani ne-am reîntâlnit şi am început o frumoasă prietenie! 'Copacul', cântecul său reprezentativ, este cu siguranţă una dintre piesele de referinţă ale românilor, care a străbătut timpul şi a uimit şi emoţionat! A fost bun, blând şi cald şi va rămâne mereu în sufletele noastre. (...) Dumnezeu să-i odihnească sufletul şi să îl aşeze în rândul celor mari, a scris Fuego pe pagina sa de Facebook.

"Eu îi spuneam 'Boss-ul'! Am lucrat ani de zile în studioul său, primul studio particular din România de după '89. Am petrecut concedii minunate, la munte, împreună cu familiile noastre. Am participat la festivaluri, întâlniri, evenimente împreună. Îi vom păstra mereu o caldă amintire! Drum lin, Boss!”, a transmis şi Ionel Tudor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Florin Cotoșman încheie mandatul la conducerea Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu investiții europene record în modernizare și digitalizare
Publicat acum 14 minute
Universitatea Cluj revine spectaculos și învinge Hermannstadt în Cupa României. Cu cine se va duela în semifinale
Publicat acum 20 minute
Țara europeană care îți oferă până la 70.000 € pentru a te muta sau a renova în mediul rural
Publicat acum 27 minute
Gala CONAF 2026: Maria Țoghină, premiată la „Women in Economy”
Publicat acum 36 minute
Compozitorul Jolt Kerestely, creatorul piesei ”Copacul”, a murit. ”Ne despărţim de om, dar nu şi de muzica lui”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Atac cu dronă în apropierea consulatului SUA din Dubai
Publicat acum 14 ore si 1 minut
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 14 ore si 15 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 43 minute
Donald Trump, anunțul momentului despre războiul cu Iranul
Publicat acum 10 ore si 8 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close