Compozitorul Jolt Kerestely, creatorul piesei ”Copacul”, a murit. ”Ne despărţim de om, dar nu şi de muzica lui”

Compozitorul Jolt Kerestely a murit marţi, la vârsta de 91 de ani, a anunţat Teatrul de Revistă "Constantin Tănase.

"Astăzi s-a mai stins o stea a muzicii uşoare româneşti... Îndrăgitul şi emblematicul compozitor a plecat dintre noi lăsându-ne moştenire cele mai frumoase cântece de dragoste, musicaluri şi operete de succes. 'Copacul' său interpretat de inegalabilul Aurelian Andreescu se află şi acum, după aproape 6 decenii, în top-ul celor mai frumoase şlagăre româneşti din toate timpurile", a anunţat Teatrul de Revistă "Constantin Tănase”, pe Facebook.

Zsolt Kerestely s-a născut în 12 mai 1934, în localitatea Şiclod, judeţul Harghita.

”Vila Copacul”, primul studio muzical particular

"Azi, 3 martie 2026, s-a stins marele compozitor Jolt Kerestely (12 mai 1934, Siclod, Harghita - 3 martie 2026). (...) Jolt Kerestely (sau Joly, aşa cum îi spuneau colegii) a împletit cariera de compozitor cu cea de maestru de sunet. După 1989, a deschis primul studio muzical particular, dotat profesionist, în propria casă, numită şi ”Vila Copacul”, situată lângă Stadionul Dinamo. A continuat să compună, să lanseze CD-uri şi să muncească în studio alături de fiul său, Andrei Kerestely, care a urmat aceeaşi carieră - compozitor şi inginer de sunet. Un om care a dus o viaţă aproape sportivă (alergare, ciclism, mers pe jos, alimentaţie sănătoasă) a avut o conduită fair play faţă de toţi colaboratorii şi colegii. Delicateţea, discreţia şi sensibilitatea sa s-au manifestat deplin în creaţia muzicianului", a scris compozitorul Andrei Tudor pe Facebook.

”Ne despărţim de om, dar nu şi de muzica lui”

Cântăreţii Marcel Pavel, Mirabela Dauer, Paul Surugiu-Fuego, Gheorghe Gheorghiu şi compozitorul Ionel Tudor îşi exprimă regretul la moartea compozitorului Jolt Kerestely.

"Un muzician de excepţie, un om minunat cum rar am întâlnit! Maestrul lasă în urma sa o linişte apăsătoare, ca după ultima notă a melodiei 'Copacul', melodia fiind o capodoperă muzicală care ne-a mângâiat sufletul ani la rând. Muzica sa a însemnat şi înseamnă emoţie pură, o punte între generaţii! Ne despărţim de om, dar nu şi de muzica lui. Ea va continua să ne însoţească, să ne aline şi să ne aducă aminte că marii artişti nu pleacă niciodată cu adevărat, ei trăiesc prin ceea ce au dăruit lumii. P.S. Sunt onorat de prietenia pe care mi-a acordat-o, de colaborările noastre profesionale! Drum lin, prieten drag", scrie Marcel Pavel pe pagina sa de Facebook.

”Astăzi spun mulțumesc”

"Un creator de şlagăre nemuritoare, un spirit ales, un om care a trăit în armonie, demnitate şi iubire pentru cântec. Pentru mine, a fost mai mult decât un mare compozitor - a fost o legătură de suflet, o întâlnire providenţială, o filă preţioasă din drumul meu artistic. Melodii precum 'Însingurare' sau 'Cine iubeşte' vor rămâne vii, pentru că poartă amprenta unei sensibilităţi rare şi a unui talent care nu apune. Astăzi nu spun 'adio', ci 'mulţumesc'. Mulţumesc pentru muzică, pentru încredere, pentru emoţie. Dumnezeu să vă odihnească în lumină, Maestre. Iar cântecele dumneavoastră să ne fie mereu punte între cer şi inimile noastre", a spus Mirabela Dauer.

”A fost bun, blând şi cald”

"Mi-a fost ca un părinte muzical, cu linişte, sfaturi şi fericire! Avem împreună peste 20 de cântece, mai multe albume şi sunt onorat că anul trecut de ziua lui l-am putut omagia la TVR 2! Pentru mine înseamnă Start. La el am păşit prima oară în Bucureşti, cu mama, când aveam 15 ani şi el m-a trimis la mentorul meu, maestrul George Grigoriu. Peste ani ne-am reîntâlnit şi am început o frumoasă prietenie! 'Copacul', cântecul său reprezentativ, este cu siguranţă una dintre piesele de referinţă ale românilor, care a străbătut timpul şi a uimit şi emoţionat! A fost bun, blând şi cald şi va rămâne mereu în sufletele noastre. (...) Dumnezeu să-i odihnească sufletul şi să îl aşeze în rândul celor mari, a scris Fuego pe pagina sa de Facebook.

"Eu îi spuneam 'Boss-ul'! Am lucrat ani de zile în studioul său, primul studio particular din România de după '89. Am petrecut concedii minunate, la munte, împreună cu familiile noastre. Am participat la festivaluri, întâlniri, evenimente împreună. Îi vom păstra mereu o caldă amintire! Drum lin, Boss!”, a transmis şi Ionel Tudor.