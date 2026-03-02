Ambasadorul Dranga, două variante pentru conflictul SUA, Israel - Iran. ”Regimul de la Teheran asta încearcă”

Iranul se află într-o poziție de izolare și mizează pe polarizarea regională, prin formarea unor tabere opuse. Este o situație care aduce aminte de contextul din anul 1991, când atacul Irakului a făcut să se creeze o largă coaliție internațională contra regimului lui Saddam Hussein.

Ovidiu Dranga, fostul ambasador al României la Tokyo, a explicat acest context, într-un interviu acordat jurnalistului Val Vâlcu, la DC News, și a conturat două scenarii de încheiere a conflictului.

„În contextul în care Iran a reacționat, atacând ține militare și civile în țările Golfului, a încercat să lovească Cipru, țară membră a Uniunii Europene, nu cumva ar putea avea efect contrar, adică în loc să descurajeze, dimpotrivă să mobilizeze țările Golfului? Arabia Saudită vrea să riposteze militar, Franța aduce portavionul în zonă”, a ridicat problema jurnalistul Val Vâlcu.

Două scenarii de încheiere a conflictului dintre Iran versus SUA, Israel și aliații lor

„Văd două variante de evoluție a situației. În prima variantă, lucrurile se închid repede, în câteva săptămâni. Se stabilizează situația. La Teheran se instalează o altă putere, eventual în urma unor evoluții interne semnificative și lucurile sigur intră pe un alt făgaș. În varianta a doua se merge pe un război de uzură. Probabil că regimul de la Teheran asta încearcă, să aducă lucrurile într-o logică a continuării, a ripostei îndelungate, astfel încât eventualele operațiuni militare desfășurate de Iran în regiune să producă victime în rândul trupelor americane, ceea ce sigur ar însemna o chestiune complicată pentru Washington”, a spus ambasadorul Ovidiu Dranga.

SUA nu se tem de risc

„Aceste atacuri ale Iranului la adresa unor țări din regiune s-ar putea încadra în această strategie, în ceea ce privește aducerea confruntării în logica războiului de uzură. Un război de uzură este, probabil, nu neapărat de anticipat, dar ne putem gândi la modul în care vor reacționa protagoniștii într-o asemenea situație. Din punctul meu de vedere, America nu se teme de risc, își permite un război mai îndelungat, chiar dacă, din punct de vedere politic, ar fi mai greu de susținut. Din punct de vedere militar, consider că Statele Unite au resursele și voința necesară pentru a aduce mai departe aceste operațiuni, până când se ating obiectivele stabilite”, a menționat ambasadorul Ovidiu Dranga.

„Putem face o paralelă cu 1991, când Irak a atacat Arabia Saudită. S-au grupat țările Golfului, țările arabe, țări europene au venit alături de armata americană în operațiunea „Furtună în Deșert” (n.red. Operațiunea „Furtună în Deșert” - campanie militară majoră declanșată în 1991, în cadrul Războiului din Golf. Avea ca scop eliberarea Kuweitului, ocupat de Irak)”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

Izolarea Iranului în regiunea Golfului Persic și dezavantajele unui război de uzură

„Se creează, în mod evident, două tabere. Iranul riscă să se izoleze în regiune. De fapt, este deja foarte izolat în această parte a globului. Rămâne de văzut care vor fi reacțiile, poziționările Chinei și Rusiei. Reacțiile sunt foarte prudente sau chiar inexistente. În orice caz, nu am văzut reacții foarte contondente. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va schimba în următoarele zile, probabil că da.

De aceea, un război de uzură are și dezavantaje pentru că, în mod natural, se vor crea tabere, formule prin care, în jurul protagoniștilor, să se coaguleze formule de sprijin, alianțe etc. La ora actuală, Iranul are de ales între a continua această luptă, cu niște costuri umane și materiale uriașe, sau în a găsi o formulă prin care să fie readusă pe masa negocierilor, în condițiile în care, după părerea mea, din punct de vedere militar, superioritatea americană și israeliană este evidentă”, a mai declarat ambasadorul Ovidiu Dranga, fostul ambasador al României la Tokyo, într-un interviu la DC News.

Vezi interviul complet aici:

Vezi și - Donald Trump: Nici măcar nu am început să-i lovim puternic/ Franța își crește puterea nucleară/ Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie - live text