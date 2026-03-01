€ 5.0953
Data actualizării: 22:22 01 Mar 2026 | Data publicării: 21:52 01 Mar 2026

Scutul de la Deveselu. „Americanii, absolut șocați. Au venit în România și, în patru ore, am spus da!”
Autor: Anca Murgoci

baza deveselu Sursa foto: Defenseromania. Baza militară de la Deveselu, în care se află Facilitatea Aegis Ashore operată de Armata SUA

În comuna Deveselu, județul Olt, avem celebrul scut antirachetă, parte a complexului de apărare Aegis Ashore construit în colaborare cu Statele Unite.

Scutul antirachetă de la Deveselu, care este, de fapt, și un element de contribuție a României și a Americii la securitatea colectivă NATO, duce în mod cert la o creștere a securității naționale a României și a regiunii.

Fostul consilier prezidențial pentru securitate națională, Iulian Fota, a declarat la TVR Info că decizia privind amplasarea scutului antirachetă de la Deveselu a fost luată într-un timp record.

El s-a referit la faptul că Traian Băsescu a decis foarte repede în asumarea rapidă a proiectului. Potrivit lui Iulian Fota, rapiditatea cu care a fost convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării și adoptată decizia a consolidat relația strategică dintre România și Statele Unite.

„Se vede cât de înțelept a fost Traian Băsescu. E o poveste întreagă și nu prea e cunoscută cu scutul de la Deveselu. L-a bătut în cuie în decurs de câteva ore. De când au venit americanii și până s-a întrunit CSAT, a fost cea mai rapidă decizie CSAT luată vreodată. Cred că totul a durat patru ore. Americanii erau absolut șocați. Ei au venit de dimineață să ne propună, iar după-amiază deja le-am zis că participăm. Uite cât de important se dovedește acest proiect în relația bilaterală cu americanii, dar și pentru protecția teritoriului NATO față de rachete, dacă iranienii vor fi atât de iresponsabili încât să încerce să tragă în teritoriul NATO”, a povestit Iulian Fota la TVR Info.

„Oricum majoritatea rachetelor iraniene nu ajung până la noi. Au câteva, nu știu numărul, care pot ajunge până la noi, dar sentimentul meu e că nu le vor irosi pe noi. N-ar fi nici măcar o știre dacă iranienii ar arunca o rachetă pe la noi. Ei le fosesc - câte mai iau - tot prin Orientul Mijlociu. Să nu ne exagerăm importanța mai mult decât trebuie”, a mai zis Iulian Fota.

VEZI ȘI: • Bogdan Chirieac - Traian Băsescu, concluzii după prima zi de conflict între SUA, Israel şi Iran. Comparaţie cu invazia lui Putin din Ucraina. Cât va dura conflictul 

VEZI ȘI: Baza SUA de la Deveselu, o țintă pentru Iran? Gen. Mîndrescu: Ar însemna activarea Articolului 5. Iranienii nu vor să își complice situația 

deveselu
iran
traian basescu
