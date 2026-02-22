Se schimbă sunetul la RO-ALERT. Raed Arafat: "Sistemul va include mai multe niveluri de alertă"

Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, în acest context fiind dezvoltate mai multe niveluri de alertă, a informat, duminică, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.

Sunetul pentru urgențe majore rămâne neschimbat

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Arafat a precizat că demersul se află în lucru de mai mult timp, fiind realizat în colaborare cu STS, iar sunetul actual RO-ALERT pentru situaţiile grave va rămâne neschimbat, fiind standardizat la nivel internaţional.

"Modificările vizează în special alte tipuri de alerte, cum ar fi cele privind copiii dispăruţi sau alte situaţii de interes public. Concret, sistemul va include mai multe niveluri de alertă", a detaliat Arafat.

Potrivit acestuia, nivelurile de alertă urmează să fie:

- Alertă de risc iminent şi alertă extremă, care vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional;

- Alertă severă, care va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS;

- Alertă copil dispărut, care va fi semnalizată, de asemenea, printr-un sunet asemănător celui al unui mesaj SMS;

- Alerta pentru siguranţă publică, o nouă categorie, care va apărea doar pe ecran, fără niciun sunet, "pentru a nu divulga poziţia persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol".

Şeful DSU a menţionat că adaptarea sunetelor RO-ALERT face parte dintr-un proces început în urmă cu câteva luni, derulat împreună cu STS, care nu este încă finalizat, deoarece implementarea tehnică depinde de producătorii de telefoane, atât pentru sistemele Android, cât şi iOS.

Alerte mai puțin intruzive pentru cod galben și portocaliu

Pentru ca noile opţiuni să fie disponibile, este important ca utilizatorii să îşi actualizeze telefoanele la cea mai recentă versiune a sistemului de operare, un proces simplu, care se face online, direct din setările telefonului.

"Având în vedere că o parte dintre telefoane au deja implementate noile opţiuni, la nivelul DSU se va lucra la actualizarea procedurilor, astfel încât mesajele RO-ALERT să fie transmise diferenţiat, în funcţie de gravitatea situaţiei. Totodată, posibilitatea de a utiliza alerte mai puţin intruzive va permite introducerea unor mesaje de interes public, precum cele pentru cod galben, care până acum erau transmise exclusiv prin aplicaţia DSU. De asemenea, o parte dintre alertele de cod portocaliu vor putea fi transmise sub forma unor alerte severe, cu un sunet asemănător celui al unui SMS, în timp ce alertele care indică un risc major vor continua să fie semnalizate exact ca până acum, cu sunetul RO-ALERT standard", a mai arătat secretarul de stat Raed Arafat.