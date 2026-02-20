Miley Cyrus a confirmat o emisiune specială aniversării a 20 de ani a serialului Hannah Montana. Cum să o vizionezi în România

În caz că ați ratat știrea, fosta vedetă Disney va cânta în fața publicului dintr-un studio din America, după care va urma un interviu cu Alex Cooper, gazda podcastului Call Her Daddy.

Potrivit Disney, emisiunea „va oferi o privire exclusivistă asupra creației” îndrăgitului personaj, alături de imagini inedite din serial.

Va fi pentru prima dată când Miley va purta din nou iconica perucă blondă de la sfârșitul serialului Hannah Montana, din ianuarie 2011, iar fanii din toată lumea sunt absolut încântați.

„Acesta este momentul meu! Voi fi pregătită și abia aștept”, a scris cineva pe Reddit.

„Încă refuz să cred că au trecut 20 de ani”, mai spune o fană.

Alta a spus: „Copilul din mine s-a vindecat”.

„Copilăria mea recentă a fost cu adevărat acum 20 de ani?! Serios, ce emoționant. Sunt atât de nostalgică” a adăugat o a treia.

Hannah Montana - serialul pe care nicio fetiță nu îl va uita

Difuzat între 2006 și 2011, serialul Hannah Montana a urmărit viața adolescentei Miley Stewart (Miley Cyrus), care ducea o viață dublă ca elevă de liceu și vedetă pop mondială.

Seria de succes l-a avut în distribuție pe tatăl ei, Billy Ray Cyrus, în rolul tatălui ei din serial, cu apariții speciale ale nașei sale, celebra cântăreață country Dolly Parton.

Vorbind despre reuniunea viitoare, Miley a spus: „Hannah Montana va fi întotdeauna o parte din mine. Ceea ce a început ca un serial TV a devenit o experiență care mi-a modelat viața atât mie, cât și viețile atâtor fani. Voi fi întotdeauna recunoscătoare pentru această legătură. Faptul că încă înseamnă atât de mult pentru oameni după atâția ani este ceva de care sunt foarte mândră. Acest „Hannahversary” este modul meu de a sărbători și de a mulțumi fanilor care mi-au fost alături timp de 20 de ani”.

Cum să urmăriți emisiunea în România

Emisiunea specială dedicată celei de-a 20-a aniversări a serialului Hannah Montana va fi filmată în fața publicului din studio, fiind prezentată de Alex Cooper, gazda podcastului Call Her Daddy.

Nu s-a confirmat încă dacă fanii din SUA vor putea achiziționa bilete pentru acest eveniment.

Pentru cei dintre voi care locuiesc în România, episodul special va fi disponibil pe 24 martie pe Disney+.