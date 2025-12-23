Melodia declarată oficial numărul unu de Crăciun în 2025

A fost dezvăluită care este melodia oficială declarată numărul unu de Crăciun pentru anul 2025. Ultimii doi ani au fost dominați de melodia iconică de Crăciun, „Last Christmas” a formației WHAM! ocupând primul loc în topurile festive din 2023 și 2024.

Acum, însă, Whamageddon s-a încheiat oficial, iar primul loc în acest sezon festiv îi revine unui alt artist muzical.

Anul acesta au existat o serie de concurenți puternici. Mulți au sperat să câștige supergrupul Together for Palestine, cu piesa „Lullaby”, având în componență pe Leigh-Anne Pinnock, Dan Smith de la Bastille și alte câteva vedete care strângeau fonduri pentru organizații conduse de palestinieni. În ciuda cauzei nobile, ei nu au ocupat primul loc.

Cine a obținut locul întâi în topul de Crăciun pentru 2025?

Locul întâi în topul de Crăciun din Marea Britanie pentru 2025 a fost ocupat de iconica Kylie Minogue.

Minogue a lansat un album de Crăciun în acest an, care include piesa „XMAS”, disponibilă exclusiv pe Amazon Music.

Acest lucru vine la 22 de ani de la ultimul ei single care a ocupat locul întâi în topurile din Marea Britanie, „Slow”, din 2003.

De asemenea, ea devine prima artistă feminină care a ocupat locul întâi în Marea Britanie în patru decenii diferite, anii 1980, 1990, 2000 și 2020.

Astfel, ea le depășește pe Lady Gaga, Madonna și Mariah Carey, situându-se printre elita topurilor din Marea Britanie, alături de Elvis Presley, Elton John și Queen, care au reușit să ocupe primul loc în topuri în patru decenii.

Singurul bărbat care a reușit acest lucru în cinci decenii este, poate surprinzător pentru unii, Cliff Richards.

Kylie Minogue a ocupat primul loc în topul de Crăciun

Minogue a declarat în exclusivitate pentru Official Charts: „Este greu să exprim în cuvinte cât de special este acest sentiment. Să fii numărul unu de Crăciun este cu adevărat cel mai frumos cadou! Sunt foarte recunoscătoare tuturor celor care au ascultat și au împărtășit dragostea și vă urez tuturor un Crăciun fericit!”

Piesa „Last Christmas” a formației WHAM! a ocupat locul al doilea, iar „Lullaby” a formației Together for Palestine a ocupat locul al treilea în topul de Crăciun din Marea Britanie, o realizare pe care Official Charts a numit-o „un moment de mândrie pentru toți cei implicați”.

Deși a mai ocupat locul întâi în topul de Crăciun pentru participarea sa la Band Aid II din 1989, care a lansat din nou „Do They Know It’s Christmas?”, aceasta este prima dată când Minogue ocupă primul loc în topul festiv ca artist solo.

Pentru cei care încă nu au ascultat-o, iată piesa „XMAS” a lui Minogue.