Data actualizării: 10:06 16 Dec 2025 | Data publicării: 10:04 16 Dec 2025

Andra susține un concert de colinde la Sala Palatului
Autor: Tiberiu Vasile

Andra susține un concert de colinde la Sala Palatului Andra susține un concert de colinde la Sala Palatului. Sursa Foto: Andra Facebook
 

Andra revine la Sala Palatului cu două concerte de excepție în cadrul turneului „Reverie”, aducând colinde, hituri și peste 100 de artiști pe scenă.

Andra revine la Sala Palatului, marţi şi miercuri, cu "Reverie", un nou turneu de colinde, informează site-ul salapalatului.ro.

Artista va concerta acompaniată de Orchestra Simfonică Bucureşti şi Grupul Vocal Acapella, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor.

Producţia proiectului "Reverie" este spectaculoasă, reunind pe scenă peste 100 de artişti şi profesionişti de excepţie, în timp ce, în spatele cortinei, alte 150 de persoane îşi pun toată pasiunea în slujba acestui regal absolut de colinde: de la regizor, scenograf şi scenarist, la muzicieni, tehnicieni, costumieri, stilişti şi make-up artişti.

"Pentru mine, aceste concerte sunt mai mult decât spectacole"

"Pentru mine, aceste concerte sunt mai mult decât spectacole; sunt clipe în care ne simţim ca într-o mare familie, cântând împreună colindele care ne-au crescut şi care ne aduc aminte de copilărie, de tradiţii şi de spiritul sărbătorilor. (...) De fiecare dată când cânt în luna decembrie, simt că primesc un dar de la oameni: bucuria lor. Aşadar, concertul "Reverie" va fi felul meu de a oferi înapoi această emoţie unică", declară Andra, potrivit sursei citate.

Din setlistul concertului este de aşteptat să nu lipsească melodii precum "Fluturii", "Inevitabil va fi bine", "Iubirea schimba tot", "Regretul tău" ori "Niciodată nu e prea târziu". 

CITEȘTE ȘI: Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
 

