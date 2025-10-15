Patru băieți, patru povești de viață diferite, dar aceeași pasiune pentru muzică, aceasta este trupa AfterMidnight.
Fosști concurenți la „X Factor”, artiștii își continuă parcursul muzical și se pregătesc acum pentru o nouă provocare: participarea la celebrul show „America’s Got Talent”.
Despre drumul lor, despre experiențele care i-au format și despre visurile pe care le urmează, au vorbit într-un interviu acordat în exclusivitate pentru DCNewsTV.
Interviul complet poate fi urmărit pe YouTube DCNews, dar și pe paginile de Facebook DCNews și DCNewsTV de la ora 15:00.
VIDEO
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu