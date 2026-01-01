€ 5.0985
DCNews Stiri An nou fericit! Grupa de sânge, trecută în carnetul de vaccinare
Data publicării: 18:05 01 Ian 2026

An nou fericit! Grupa de sânge, trecută în carnetul de vaccinare
Autor: Val Vâlcu

catei cățeluși
 

”Mergeți la banca de sânge, este deschis până la ora trei”.

Revelionul se apropie, la telefon nu răspunde nimeni, dar pe site e afișat programul (31.12 9:00-15.00), așa că îmi zic să încerc, totuși, ultima șansă. În buzunar am flaconul cu mostra pentru aflarea grupei.


La 14.10 ajung la ușa băncii, pe afiș scrie la fel ca pe site: ”Program special de sărbători”... dar evident că nu e nimeni la lucru. Sărbători fericite, mai devreme cu o oră.


La serviciile veterinare non-stop, trei-patru, la care am sunat de pe drum, intră robotul. Sau toți operatorii sunt ocupați, melodie, pauză, operatori ocupați, cling.


Ce să fac, întreb doctorul, am doi câini, cel mai tânăr ar putea să-i doneze ”moșului”? Nu știu ce grupă de sânge are fiecare. 


Câinii nu au anticorpi naturali împotriva altor grupe de sânge, spre deosebire de oameni, deci am putea să facem o transfuzie, indiferent de grupa celor doi. Abia de la următoarea transfuzie pot apărea probleme, așa că păstrați mostra, ca să se poată face testarea, acum aduceți donatorul. Repede, că hemoglobina e 0,7, față de un minim acceptat de 5. 


La șase, ajungem toți trei acasă. Donatorul e confuz, după anestezie. Bolnavul doarme, slăbit cum de o săptămână de suferință și epuizat de emoțiile zilei. După câteva ore, începe să plângă. De fapt, scheaună ușor.

Suferim alături de el, până ne bate un gând: poate vrea afară? Îl iau în brațe și ies în curte: da, s-a mai înzdrăvenit, ridică piciorul, miroase doi copaci, asta era. Îl duc în casă, iau ”donatorul”, că merită și el o plimbare și ies. Exact când începe tragerea de la miezul nopții.  


Îngheț, cu mâna pe lesă, bubuielile sunt tot mai puternice, dar ce să vezi, teckelul nu se sperie. Își vede de treaba lui, doar e șeful cartierului, boxerul de la nr. 10 e plecat din oraș. Poate înțelege că nu-l privește canonada, poate se ia după oameni, că mai e un cuplu pe drum, or fi ieșit să ciocnească șampania în fața porții, sau să vadă artificiile, cert e că șoricarul merge liniștit. Pe cer, spectacol. An nou fericit, până la urmă.

Dacă în carnetul de vaccinări s-ar trece și grupa de sânge, cum se trecea pe vremuri în buletin, poate era și liniștit. Sigur mai găseam un donator, până luni, când deschide banca de sânge de pe strada Coandă.

VEZI ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună 

