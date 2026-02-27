€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Justiție Care-i numărul judecătorilor şi procurorilor beneficiari de pensii de serviciu. AMR, AJADO, APR merg la Nicușor Dan
Data publicării: 17:51 27 Feb 2026

Care-i numărul judecătorilor şi procurorilor beneficiari de pensii de serviciu. AMR, AJADO, APR merg la Nicușor Dan
Autor: Anca Murgoci

CSM semnalează un deficit de 15% de judecători și lipsă acută de personal în justiție - Freepik CSM semnalează un deficit de 15% de judecători și lipsă acută de personal în justiție - Freepik

Trei asociații profesionale ale magistraților (AMR, AJADO, APR) se adresează Președintelui României și spun că susțin Memoriul președinților curților de apel din 20 februarie 2026.

Asociația Magistraților din România (AMR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) îi solicită lui Nicușor Dan ca, în baza art. 77 alin. (2) din Constituție, să trimită Parlamentului cererea de reexaminare a legii PL-x nr. 522/2025 (modificarea pensiilor de serviciu), în ansamblul ei.

Asociațiile spun că legea ar afecta statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea instanțelor/parchetelor și, implicit, calitatea și celeritatea justiției. Invocă precedentul „reformei” anterioare (Legea 283/2023), când în 3 luni ar fi apărut 335 cereri de pensionare, ceea ce ar fi agravat criza de personal.

Asociațiile mai transmit că se creează o „falsă problemă” cum că s-ar reduce semnificativ cheltuielile cu „pensiile speciale”. Spun că pensiile magistraților sunt „pensii de serviciu” (nu „speciale”, în limbajul CCR) și dau cifre pentru a arăta că ponderea lor în total ar fi relativ mică (ca număr și ca impact).

De ce pensia de serviciu e văzută ca garanție de independență?

Pentru că munca magistraților are complexitate, răspundere și un regim strict de incompatibilități/interdicții; pensia de serviciu ar compensa aceste restricții și ar fi o garanție a independenței (financiare) a justiției, inclusiv din perspectiva standardelor europene, se mai arată în comunicat.

Asociațiile cer explicit președintelui să solicite reexaminarea integrală a legii PL-x nr. 522/2025, pe motiv că ar duce de facto la desființarea/vidarea pensiei de serviciu a magistraților, ar fi insuficient fundamentată și ar pune în risc independența justiției și funcționarea sistemului.

Care este numărul judecătorilor şi procurorilor beneficiari de pensii de serviciu?

Numărul judecătorilor şi procurorilor beneficiari de pensii de serviciu reprezintă numai 1,92% din totalul beneficiarilor de astfel de pensii, iar cuantumul pensiilor de serviciu ale magistraţilor reprezintă doar 8,42% din pensiile de serviciu şi speciale. Prin urmare, motivul reducerii cheltuielilor cu „pensiile speciale” nu va fi nicidecum atins prin modificarea, în defavoarea judecătorilor şi procurorilor, a condiţiilor de pensionare şi a cuantumului pensiei de serviciu, se mai arată în document.

VEDEȚI AICI DOCUMENTUL INTEGRAL: https://www.dcnews.ro/pictures/2026/02/27/5384266.pdf

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

magistrati
pensii speciale
pensii serviciu
nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Contraindicațiile vaccinării, adesea invocate abuziv. Ce trebuie să știe toți părinții
Publicat acum 8 minute
Cenaclul CUGIRIA subiectul săptămânii la De Ce Citim/ video
Publicat acum 16 minute
Veste bună pentru locuitorii Sectorului 6! Lacul Morii va căpăta o nouă înfățișare. E oficial
Publicat acum 20 minute
Rezultat procedură achiziție “Materiale consumabile, inclusiv kit practică studenți”, in cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”, cod SMIS 317576, finantat prin Program Educatie si Ocupare 2021-2027
Publicat acum 40 minute
Rezultat procedură de achiziție “Echipamente FEDR studio comunicare”, în cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”, cod SMIS 317576, finanțat prin Program Educație și Ocupare 2021-2027
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 25 minute
Ambasadorul SUA în Israel, către angajații săi: Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi!
Publicat acum 9 ore si 48 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 11 ore si 24 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 2 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 6 ore si 1 minut
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close