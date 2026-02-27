Bonificații și penalități. Atenție: Termen limită: 31 martie

Contribuabilii, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt juridice, care achită integral impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport până la 31 martie beneficiază de o bonificație de 10%.

De la 1 aprilie se aplică majorări de întârziere pentru sumele neachitate la termen, în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună.

VEZI ȘI: Atenție la evaluări! Diferențe mari de impozit