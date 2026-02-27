Bonificații și penalități. Atenție: Termen limită: 31 martie

Atenție la bonificații și penalități!
Contribuabilii, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt juridice, care achită integral impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport până la 31 martie beneficiază de o bonificație de 10%.
De la 1 aprilie se aplică majorări de întârziere pentru sumele neachitate la termen, în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună.
de Anca Murgoci