€ 5.0954
|
$ 4.3231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0954
|
$ 4.3231
 
DCNews Stiri Impactul pachetului de relansare economică. Locuri de muncă mai stabile și salarii mai mari
Data actualizării: 10:54 25 Feb 2026 | Data publicării: 10:52 25 Feb 2026

Impactul pachetului de relansare economică. Locuri de muncă mai stabile și salarii mai mari
Autor: Tiberiu Vasile

Impactul pachetului de relansare economică. Nazare: Creează locuri de muncă mai stabile și salarii mai mari Foto: Agerpres/ Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri adoptarea pachetului de relansare economică de 5 miliarde de euro.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri că, odată cu adoptarea pachetului de relansare economică, „România trece la următoarea etapă de dezvoltare”, iar această reformă presupune „un mediu mai predictibil și mai competitiv pentru investiții, un flux mai mare de capital în economie și capacitatea reală a statului de a atrage proiecte majore, atât pentru companii românești, cât și pentru investitorii străini”.

Un instrument strategic de 5 miliarde de euro

"Un instrument strategic de 5 miliarde de euro, pachetul de relansare adoptat ieri, cu aplicare din acest an până în 2032, transformă radical modelul de dezvoltare al economiei româneşti: de la consum la investiții scalabile, la inovație, valoare reală adăugată și producție autohtonă. 

O schimbare de paradigmă pentru modernizarea economică a României, pachetul de relansare generează un mediu mai predictibil și mai competitiv pentru investiții, un flux mai mare de capital în economie și capacitatea reală a statului de a atrage proiecte majore, atât pentru companii românești, cât și pentru investitorii străini. Înseamnă dezvoltarea de noi capacități de producție, consolidarea lanțurilor economice locale și poziționarea României ca pol regional de creștere.

Rezultate pentru business și angajați

Pentru mediul de business se traduce în oportunități de creştere, parteneriate strategice și acces la proiecte de anvergură. Pentru români, efectele se vor vedea în mai multe locuri de muncă stabile și mai bine plătite, în dezvoltarea comunităților locale și într-o economie mai puternică, capabilă să susțină creșterea nivelului de trai pe termen lung.

Este un nou pas înainte, care completează rezultatele obținute în reducerea deficitului bugetar sub ținta asumată, în scăderea importantă a dobânzilor la care se împrumută statul şi mixul de măsuri pentru investiții şi sprijin pentru mediul de business adoptate în ultimele luni. 

Am corectat în timp record o serie de dezechilibre majore pentru România, iar noile măsuri pentru relansare întăresc bazele unei economii moderne şi ale creșterii echilibrate, bazate pe investiții și competitivitate.

Pachetul final 

Consultați pachetul final de măsuri pentru relansare pe mfinante.gov.ro - secțiunea Transparență. Încurajez în continuare, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, pe toți antreprenorii şi reprezentanții mediului de business, să urmărească informațiile suplimentare şi ghidurile care vor fi publicate de Ministerul Finanțelor şi ANAF şi să se adreseze colegilor din minister pentru informații suplimentare privind accesarea formelor de sprijin.

România îşi ajustează din ce în ce mai mult traiectoria pe direcția corectă. Încrederea, stabilitatea și seriozitatea în continuarea reformelor vor face diferența în perioada următoare", a explicat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

CITEȘTE ȘI: Inflația în România va scădea din iulie-august, anunță Ministerul Finanțelor: Până la finalul anului ar putea ajunge la 4%
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru nazare
ministrul finantelor
relansare economica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 22 minute
Studenții protestează alături de sindicatele din învățământ: Reducerea burselor și limitarea transportului, printre nemulțumiri
Publicat acum 26 minute
AUR a depus o moţiune simplă împotriva ministrului Culturii
Publicat acum 45 minute
Mai multe stații Rompetrol din Constanța ar putea să-și suspende activitatea. Conflict cu autoritățile locale și consecințe uriașe
Publicat acum 52 minute
România și relansarea relației economice cu China. Adrian Năstase lansează provocarea: „Cine va fi primul?”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 57 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 3 ore si 24 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la examenul de la Filosofie
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Blat pentru pariuri în fotbalul românesc: Jucători și oficiali, vizați de percheziții în 6 județe și București. Sumele câștigate
Publicat acum 3 ore si 34 minute
Momentele cheie din discursul lui Donald Trump despre Starea Uniunii în Congres: Aplauze, boicot și gesturi politice
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close