Stiri

DCNews Stiri Bogdan Ivan, "mesaj ferm" la Washington: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă
Data publicării: 14:08 24 Feb 2026

Bogdan Ivan, "mesaj ferm" la Washington: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă
Autor: Gabriela Ungureanu

imagine cu Bogdan Ivan de la Washington Bogdan Ivan spune că în ultimul deceniu România a pierdut circa 7.000 MW din producţia de energie. Foto: Facebook

Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, spune că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă.

Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat cu oficialii americani, la Washington, despre consolidarea securităţii energetice a României şi a transmis că "România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă". El a subliniat că în ultimul deceniu România a pierdut circa 7.000 MW din producţie, iar consecinţele se văd în competitivitatea economiei şi în presiunea pe preţuri.

VEZI ȘI: În 2025, importurile de gaze ale României au urcat cu 75%, în timp ce producția a scăzut

"Mă aflu la Washington, D.C., unde am fost primit și tratat ca un partener de decizie. În întâlnirile cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright și secretarul american pentru Interne, Doug Burgum, am discutat de la egal la egal despre cum se construiește putere energetică reală: capacități stabile, proiecte mari, termene clare și execuție fără scuze. România este privită ca un actor strategic în regiune, iar eu am pus pe masă exact ceea ce contează: soluții concrete, nu sloganuri.

Bogdan Ivan: În ultimul deceniu am pierdut circa 7.000 MW din producția de energie

Mesajul meu a fost ferm: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă. În ultimul deceniu am pierdut circa 7.000 MW din producție, iar consecințele se văd în competitivitatea economiei și în presiunea pe prețuri. Eu nu vând iluzii. Dacă vrei industrie puternică și facturi mai mici, ai nevoie de producție stabilă, controlabilă: nuclear și gaze naturale.

VEZI ȘI: Care va fi prețul gazelor după 1 aprilie. Anunțul ministrului Bogdan Ivan: Nu vor depăși nivelul maxim actual

Ultimele furtuni din SUA și din România au confirmat același adevăr simplu: în momentele de vârf, când consumul explodează, sistemul rezistă doar cu energie care nu depinde de întâmplare. De aceea, am convenit să întărim cooperarea bilaterală pe nuclear și pe gaze și să așezăm România în centrul arhitecturii energetice regionale, ca furnizor de stabilitate, nu ca spectator.

Ministrul Energiei: Parteneriatul cu Statele Unite este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție

Suntem parte din „Friends of Nuclear” și susținem extinderea cooperării europene printr-un format „Friends of Gas”. Direcția e clară și eu mi-o asum: ca să fii puternic, trebuie să produci mai multă energie și, fundamental, mai multă energie în bandă. Deciziile se iau acum.

Neptun Deep, Cernavodă și Doicești sunt proiectele care schimbă statutul României. Le tratez ca pe obiective strategice de țară: securitate energetică pentru regiune și bază pentru economia viitorului. Pentru că în era AI, electricitatea se transformă direct în inteligență, în putere de calcul, investiții și avantaj competitiv.

Parteneriatul cu Statele Unite este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție. Eu construiesc această punte cu respect reciproc și cu rezultate măsurabile. România are șansa să devină un lider regional în energie, iar eu lucrez ca asta să devină realitate", a scris ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare publicată, marţi, pe pagina sa de Facebook.

bogdan ivan
ministrul energiei
washington
sua
electricitate
